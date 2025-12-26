  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Тбилиси, Грузия

Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальны…
