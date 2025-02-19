  1. Realting.com
Satellite Estate

Индонезия, Малые Зондские острова
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
1 год 4 месяца
Языки общения
English, Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:05
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
2 застройщика
Новостройки
Жилой комплекс Petra Sea Resort
Батуми, Грузия
от
$34,438
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море. 2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой. Широкий выбор квартир с 1 спальней и…
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Батуми, Грузия
от
$67,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати. Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и ко…
Квартиры
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Инвестиционные апартаменты в комплексе в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым п…
$120,324
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 25
Эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми Премиальное качество, высокая доход…
$108,037
Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в Убуде по реальной стоимости $55.000 на старте. Самая низкая стоимость квадратн…
$57,571
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
2 Комплекса частных апартаментов с висячими садами и лаунж-зонами на террасах и крышах. Внеш…
$139,131
Дома
Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$266,267
Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Город - крепость, расположенный на скале, 7ми минутах езды до лучшего пляжа Бали - Меласти. …
$705,247
Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Комплекс из 15 эксклюзивных частиных вилл, расположенный всего в 50 метрах от пляжа Сесех. В…
$630,890
Вилла 1 комната в Убуд, Индонезия
Вилла 1 комната
Убуд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Гармоничный ландшафт, парк и архитектура, частные и общественные пространства в концептуаль…
$194,783
Милослава Владих
Милослава Владих
182 объекта
Margarita Gelenidze
Margarita Gelenidze
BNBPROFITS
Индонезия, Бадунг
Жилая недвижимость 465 Коммерческая недвижимость 6 Земельные участки 29
Алекс и Марк - предприниматели, занимающиеся арендой жилья, и экспаты, живущие на Бали уже более десяти лет. В 2018 году они основали компанию bnbprofits, чтобы привнести свежий взгляд на рынок недвижимости Бали. Они постоянно внедряют новейшие IT-решения, чтобы обеспечить действительно заме…
