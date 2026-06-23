Жилой комплекс Fashion Avenue - Новый архитектурный символ Тбилиси в престижном районе Ваке

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — масштабный многофункциональный премиальный проект в одном из самых престижных районов Тбилиси — Ваке. Небоскрёб высотой 260 метров призван стать новой архитектурной доминантой столицы и объединить в одном пространстве пятизвёздочные апартаменты, бизнес, гастрономию, wellness, fashion и сервис международного уровня.

Проект реализуется VR Holding на проспекте Чавчавадзе — в сложившемся престижном окружении Ваке, рядом с парками, деловой и социальной инфраструктурой города.

Это недвижимость для тех, кто рассматривает Тбилиси не только как место для жизни, но и как растущий международный рынок, где особенно ценны качественные проекты в дефицитных премиальных локациях.

Архитектура, которая меняет силуэт города

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue задуман как новый ориентир Тбилиси.

Высотная часть проекта достигает 260 метров и включает более 70 надземных этажей. В комплексе предусмотрено 815 апартаментов, 11 лифтов и многоуровневая инфраструктура, интегрированная непосредственно в здание.

Архитектурный образ башни построен на сочетании стекла, света и вертикального озеленения. Панорамное остекление открывает виды на город и окружающие Тбилиси горы, а озеленённые уровни визуально разделяют объём небоскрёба и формируют его узнаваемый силуэт.

Одной из ключевых инженерных особенностей станет двойной вентилируемый фасад — технологическое решение, повышающее энергоэффективность здания, снижающее уровень внешнего шума и обеспечивающее дополнительную защиту от климатических воздействий.

Ваке — один из самых престижных адресов Тбилиси

В недвижимости международного класса адрес имеет не меньшее значение, чем архитектура.

VR Vake Sky Tower расположен в Ваке — одном из наиболее престижных и устойчивых жилых районов грузинской столицы. В непосредственном окружении проекта находятся Vake Park, стадион имени Михаила Месхи, образовательные учреждения, общественные пространства и ключевые городские маршруты.

Ваке традиционно концентрирует качественное жильё, рестораны, школы, университеты, парки и сервисную инфраструктуру. Ограниченность свободных земель под новое строительство делает качественные проекты в этой части города особенно интересными с точки зрения долгосрочного сохранения стоимости недвижимости.

Пятизвёздочная инфраструктура внутри проекта

Концепция VR Vake Sky Tower выходит далеко за пределы традиционного жилого комплекса. Фактически внутри здания формируется самостоятельная lifestyle-экосистема, позволяющая жить, работать, отдыхать и проводить деловые встречи, не покидая территорию проекта.

В инфраструктуру комплекса войдут:

бизнес-центр класса A и коворкинг-пространства;

торговая галерея и коммерческие помещения;

брендовые бутики Fashion Avenue;

рестораны и лобби-пространства;

ресторан высокой кухни;

фитнес-центр и SPA;

крытый и открытый бассейны;

зоны отдыха и развлечений;

подиумные террасы и озеленённые пространства;

падел-корты;

парковка и valet parking.

Особой точкой притяжения станет инфинити-бассейн на высоте 260 метров — на самой высокой отметке проекта, с панорамными видами на Тбилиси.

Fashion Avenue — международная концепция внутри небоскрёба

Одна из наиболее необычных составляющих проекта — Fashion Avenue, пространство на пересечении архитектуры, дизайна, гостеприимства и мировой моды.

Концепция предполагает присутствие международных fashion-брендов не только в формате бутиков. Элементы дизайна и эстетики мировых домов моды интегрируются в общественные пространства и интерьерную концепцию комплекса.

В результате VR Vake Sky Tower создаёт не просто торговую галерею, а собственную lifestyle-среду — адрес, который должен стать точкой притяжения для жителей города, международных гостей и премиальной аудитории.

Апартаменты уровня пятизвёздочного отеля

Жилая часть проекта представлена апартаментами различных форматов — от студий до резиденций с четырьмя спальнями.

Площадь начинается приблизительно от 30 м².

Предусмотрены:

Студии — компактный формат, подходящий как для собственного проживания, так и для инвестиционной стратегии.

Апартаменты с 1 спальней — функциональные резиденции с отдельной спальней, гостиной и кухонной зоной.

Апартаменты с 2 спальнями — более просторный семейный формат.

Апартаменты с 3 спальнями — резиденции увеличенной площади для постоянного проживания.

Апартаменты с 4 спальнями — наиболее просторный формат для покупателей, которым важны приватность и масштаб жилого пространства.

Примерные площади представленных в проекте планировок составляют от 33,2 м² для студии до 158,6 м² для четырёхспальной резиденции.

Панорамное остекление становится частью интерьера: с высотных этажей открываются масштабные виды на Тбилиси и окружающий горный рельеф.

Сервис как в международном отеле

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue создаётся по модели, в которой частная недвижимость объединяется с гостиничным уровнем обслуживания.

Резидентам будут доступны сервисы, характерные для luxury hospitality: обслуживание апартаментов, круглосуточная охрана, техническое сопровождение и инфраструктура комплекса.

Отдельное направление VR Signature предусматривает возможность передачи апартаментов в аренду и профессиональное управление недвижимостью через международную партнёрскую компанию.

Таким образом, собственник получает возможность владеть премиальной недвижимостью в Тбилиси и при необходимости использовать профессиональную модель управления активом.

Международные стандарты проектирования

Для проекта были привлечены международные инженерные и консалтинговые компании.

Технико-экономическое исследование проводилось Cushman & Wakefield Georgia. В разработке инженерной концепции фасада участвует Werner Sobek, а испытания конструкции на ветровые нагрузки проводились международной компанией RWDI.

Особое внимание уделяется акустике, освещению фасада и интерьеров, проектированию бассейнов и ресторанных пространств, безопасности и контролю качества.

Для небоскрёба такого масштаба это принципиально: премиальность здесь определяется не только визуальной составляющей, но и инженерией здания.

Инвестиционный потенциал

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue объединяет сразу несколько факторов, которые формируют инвестиционную привлекательность недвижимости:

Премиальная локация.

Ваке остаётся одним из наиболее востребованных и статусных районов Тбилиси.

Ограниченное предложение земли.

В сложившемся центральном районе масштабные площадки под новые знаковые проекты объективно ограничены.

Уникальность продукта.

Высота 260 метров, многофункциональная инфраструктура, Fashion Avenue, рестораны, wellness-пространства и высотный infinity pool существенно отличают проект от стандартного предложения на рынке.

Модель апарт-отеля.

Недвижимость может рассматриваться не только для собственного проживания, но и как объект для последующей аренды и профессионального управления.

Международная аудитория.

Формат проекта ориентирован как на локального премиального покупателя, так и на иностранных собственников и инвесторов.

Потенциал капитализации.

Покупатель получает недвижимость на стадии формирования одного из крупнейших архитектурных проектов Тбилиси, что создаёт потенциал роста стоимости по мере строительства и развития проекта.

Ключевые характеристики

Проект: VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue

Девелопер: VR Holding

Локация: Ваке, Тбилиси, Грузия

Адрес: проспект Чавчавадзе, 49

Формат: жилой и коммерческий многофункциональный комплекс

Высота: 260 м

Этажность: более 70 надземных этажей

Жилые этажи: 57

Количество апартаментов: 815

Количество лифтов: 11

Форматы недвижимости: студии, апартаменты с 1–4 спальнями

Площади: от 30 м²

Инфраструктура: бизнес-центр класса A, Fashion Avenue, рестораны, retail, SPA, фитнес, крытый и открытый бассейны, infinity pool, коворкинг, зоны отдыха, падел-корты, парковка

Планируемое завершение: декабрь 2031 года

Недвижимость нового поколения в Тбилиси

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — это проект на пересечении архитектуры, частных резиденций, пятизвёздочного сервиса, бизнеса и современной городской культуры.

Его ценность заключается не только в высоте или масштабе. Проект создаёт новый формат премиальной недвижимости для Тбилиси — вертикальный город, в котором частная резиденция становится частью полноценной международной lifestyle-инфраструктуры.

Для собственного проживания — это возможность получить престижный адрес, панорамные виды и гостиничный уровень сервиса в одном из лучших районов столицы.

Для инвестора — возможность войти в масштабный знаковый проект Тбилиси на этапе его развития и получить актив в сегменте, предложение которого в городе объективно ограничено.

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — недвижимость для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а адрес, архитектуру и долгосрочную ценность.