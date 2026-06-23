Жилой комплекс Fashion Avenue - Новый архитектурный символ Тбилиси в престижном районе Ваке

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — масштабный многофункциональный премиальный проект в одном из самых престижных районов Тбилиси — Ваке. Небоскрёб высотой 260 метров призван стать новой архитектурной доминантой столицы и объединить в одном пространстве пятизвёздочные апартаменты, бизнес, гастрономию, wellness, fashion и сервис международного уровня.
Проект реализуется VR Holding на проспекте Чавчавадзе — в сложившемся престижном окружении Ваке, рядом с парками, деловой и социальной инфраструктурой города.
Это недвижимость для тех, кто рассматривает Тбилиси не только как место для жизни, но и как растущий международный рынок, где особенно ценны качественные проекты в дефицитных премиальных локациях.
Архитектура, которая меняет силуэт города
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue задуман как новый ориентир Тбилиси.
Высотная часть проекта достигает 260 метров и включает более 70 надземных этажей. В комплексе предусмотрено 815 апартаментов, 11 лифтов и многоуровневая инфраструктура, интегрированная непосредственно в здание.
Архитектурный образ башни построен на сочетании стекла, света и вертикального озеленения. Панорамное остекление открывает виды на город и окружающие Тбилиси горы, а озеленённые уровни визуально разделяют объём небоскрёба и формируют его узнаваемый силуэт.
Одной из ключевых инженерных особенностей станет двойной вентилируемый фасад — технологическое решение, повышающее энергоэффективность здания, снижающее уровень внешнего шума и обеспечивающее дополнительную защиту от климатических воздействий.
Ваке — один из самых престижных адресов Тбилиси
В недвижимости международного класса адрес имеет не меньшее значение, чем архитектура.
VR Vake Sky Tower расположен в Ваке — одном из наиболее престижных и устойчивых жилых районов грузинской столицы. В непосредственном окружении проекта находятся Vake Park, стадион имени Михаила Месхи, образовательные учреждения, общественные пространства и ключевые городские маршруты.
Ваке традиционно концентрирует качественное жильё, рестораны, школы, университеты, парки и сервисную инфраструктуру. Ограниченность свободных земель под новое строительство делает качественные проекты в этой части города особенно интересными с точки зрения долгосрочного сохранения стоимости недвижимости.
Пятизвёздочная инфраструктура внутри проекта
Концепция VR Vake Sky Tower выходит далеко за пределы традиционного жилого комплекса. Фактически внутри здания формируется самостоятельная lifestyle-экосистема, позволяющая жить, работать, отдыхать и проводить деловые встречи, не покидая территорию проекта.
В инфраструктуру комплекса войдут:
бизнес-центр класса A и коворкинг-пространства;
торговая галерея и коммерческие помещения;
брендовые бутики Fashion Avenue;
рестораны и лобби-пространства;
ресторан высокой кухни;
фитнес-центр и SPA;
крытый и открытый бассейны;
зоны отдыха и развлечений;
подиумные террасы и озеленённые пространства;
падел-корты;
парковка и valet parking.
Особой точкой притяжения станет инфинити-бассейн на высоте 260 метров — на самой высокой отметке проекта, с панорамными видами на Тбилиси.
Fashion Avenue — международная концепция внутри небоскрёба
Одна из наиболее необычных составляющих проекта — Fashion Avenue, пространство на пересечении архитектуры, дизайна, гостеприимства и мировой моды.
Концепция предполагает присутствие международных fashion-брендов не только в формате бутиков. Элементы дизайна и эстетики мировых домов моды интегрируются в общественные пространства и интерьерную концепцию комплекса.
В результате VR Vake Sky Tower создаёт не просто торговую галерею, а собственную lifestyle-среду — адрес, который должен стать точкой притяжения для жителей города, международных гостей и премиальной аудитории.
Апартаменты уровня пятизвёздочного отеля
Жилая часть проекта представлена апартаментами различных форматов — от студий до резиденций с четырьмя спальнями.
Площадь начинается приблизительно от 30 м².
Предусмотрены:
Студии — компактный формат, подходящий как для собственного проживания, так и для инвестиционной стратегии.
Апартаменты с 1 спальней — функциональные резиденции с отдельной спальней, гостиной и кухонной зоной.
Апартаменты с 2 спальнями — более просторный семейный формат.
Апартаменты с 3 спальнями — резиденции увеличенной площади для постоянного проживания.
Апартаменты с 4 спальнями — наиболее просторный формат для покупателей, которым важны приватность и масштаб жилого пространства.
Примерные площади представленных в проекте планировок составляют от 33,2 м² для студии до 158,6 м² для четырёхспальной резиденции.
Панорамное остекление становится частью интерьера: с высотных этажей открываются масштабные виды на Тбилиси и окружающий горный рельеф.
Сервис как в международном отеле
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue создаётся по модели, в которой частная недвижимость объединяется с гостиничным уровнем обслуживания.
Резидентам будут доступны сервисы, характерные для luxury hospitality: обслуживание апартаментов, круглосуточная охрана, техническое сопровождение и инфраструктура комплекса.
Отдельное направление VR Signature предусматривает возможность передачи апартаментов в аренду и профессиональное управление недвижимостью через международную партнёрскую компанию.
Таким образом, собственник получает возможность владеть премиальной недвижимостью в Тбилиси и при необходимости использовать профессиональную модель управления активом.
Международные стандарты проектирования
Для проекта были привлечены международные инженерные и консалтинговые компании.
Технико-экономическое исследование проводилось Cushman & Wakefield Georgia. В разработке инженерной концепции фасада участвует Werner Sobek, а испытания конструкции на ветровые нагрузки проводились международной компанией RWDI.
Особое внимание уделяется акустике, освещению фасада и интерьеров, проектированию бассейнов и ресторанных пространств, безопасности и контролю качества.
Для небоскрёба такого масштаба это принципиально: премиальность здесь определяется не только визуальной составляющей, но и инженерией здания.
Инвестиционный потенциал
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue объединяет сразу несколько факторов, которые формируют инвестиционную привлекательность недвижимости:
Премиальная локация.
Ваке остаётся одним из наиболее востребованных и статусных районов Тбилиси.
Ограниченное предложение земли.
В сложившемся центральном районе масштабные площадки под новые знаковые проекты объективно ограничены.
Уникальность продукта.
Высота 260 метров, многофункциональная инфраструктура, Fashion Avenue, рестораны, wellness-пространства и высотный infinity pool существенно отличают проект от стандартного предложения на рынке.
Модель апарт-отеля.
Недвижимость может рассматриваться не только для собственного проживания, но и как объект для последующей аренды и профессионального управления.
Международная аудитория.
Формат проекта ориентирован как на локального премиального покупателя, так и на иностранных собственников и инвесторов.
Потенциал капитализации.
Покупатель получает недвижимость на стадии формирования одного из крупнейших архитектурных проектов Тбилиси, что создаёт потенциал роста стоимости по мере строительства и развития проекта.
Ключевые характеристики
Проект: VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue
Девелопер: VR Holding
Локация: Ваке, Тбилиси, Грузия
Адрес: проспект Чавчавадзе, 49
Формат: жилой и коммерческий многофункциональный комплекс
Высота: 260 м
Этажность: более 70 надземных этажей
Жилые этажи: 57
Количество апартаментов: 815
Количество лифтов: 11
Форматы недвижимости: студии, апартаменты с 1–4 спальнями
Площади: от 30 м²
Инфраструктура: бизнес-центр класса A, Fashion Avenue, рестораны, retail, SPA, фитнес, крытый и открытый бассейны, infinity pool, коворкинг, зоны отдыха, падел-корты, парковка
Планируемое завершение: декабрь 2031 года
Недвижимость нового поколения в Тбилиси
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — это проект на пересечении архитектуры, частных резиденций, пятизвёздочного сервиса, бизнеса и современной городской культуры.
Его ценность заключается не только в высоте или масштабе. Проект создаёт новый формат премиальной недвижимости для Тбилиси — вертикальный город, в котором частная резиденция становится частью полноценной международной lifestyle-инфраструктуры.
Для собственного проживания — это возможность получить престижный адрес, панорамные виды и гостиничный уровень сервиса в одном из лучших районов столицы.
Для инвестора — возможность войти в масштабный знаковый проект Тбилиси на этапе его развития и получить актив в сегменте, предложение которого в городе объективно ограничено.
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — недвижимость для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а адрес, архитектуру и долгосрочную ценность.