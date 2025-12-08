Услуги

Otium Beliashvili – жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых привлекательных для инвестиций районов города. Современная архитектура, вся необходимая инфраструктура в одном пространстве и высокие строительные стандарты создают комфортную среду для жизни и инвестиций. Комплекс включает коммерческие помещения, двухуровневый закрытый паркинг, изолированную рекреационную зону с прогулочными и велосипедными дорожками, а также детскую площадку.

Reverance by Otium – проект, вдохновленный гармонией горных и морских видов Батуми. Комплекс объединяет открытый и крытый бассейны, зоны отдыха, открытую платформу для йоги, тренажёрный зал, спа и сауну, кафе, рабочее пространство и библиотеку, детскую зону, открытые и крытые парковки. Идеальный выбор для отдыха и восстановления.

Otium Poti – современный жилой проект, расположенный в новом центре развития города. Выгодная инфраструктура и стратегическая локация обеспечивают высокий инвестиционный потенциал.

Все три проекта отражают общую концепцию Otium Development — пространства, где жизнь, отдых и комфорт объединяются в одном.