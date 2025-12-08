  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Otium Development

Otium Development

Грузия,
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.otium.ge
Мы в соцсетях
О застройщике

ОТИУМ – ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ФОКУСИРУЕТСЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРНОЙ И ПРОСТОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО
ЖИЛЬЦА.

КВАРТИРЫ ОТИУМА ОТЛИЧАЮТСЯ МИНИМАЛИСТИЧНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ. НА ОСНОВАНИИ ВЕРЫ И ФИЛОСОФИИ БРЕНДА
ОТИУМ ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УПРОЩЕННЫЙ БЫТ В ЛЮБОМ ДОМЕ, БЕЗ ВСЯКИХ ИЗЛИШЕСТВ.

Услуги

Otium Beliashvili – жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых привлекательных для инвестиций районов города. Современная архитектура, вся необходимая инфраструктура в одном пространстве и высокие строительные стандарты создают комфортную среду для жизни и инвестиций. Комплекс включает коммерческие помещения, двухуровневый закрытый паркинг, изолированную рекреационную зону с прогулочными и велосипедными дорожками, а также детскую площадку.

Reverance by Otium – проект, вдохновленный гармонией горных и морских видов Батуми. Комплекс объединяет открытый и крытый бассейны, зоны отдыха, открытую платформу для йоги, тренажёрный зал, спа и сауну, кафе, рабочее пространство и библиотеку, детскую зону, открытые и крытые парковки. Идеальный выбор для отдыха и восстановления.

Otium Poti – современный жилой проект, расположенный в новом центре развития города. Выгодная инфраструктура и стратегическая локация обеспечивают высокий инвестиционный потенциал.

Все три проекта отражают общую концепцию Otium Development — пространства, где жизнь, отдых и комфорт объединяются в одном.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:14
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
12:00 - 17:00
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
OTIUM POTI - это мульти-аппаратурный резидентный блок с коммерческим пространством и рекреационной средой.Проект, включающий в себя здоровую зону вокруг здания, игровую зону и зону парковки, будет завершен к маю 2026 года
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
ОТИУМ НА БЕЛИАШВИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ И ОФИЦИСНЫМИ ПРОСТРАНСТВАми.Проект осуществляется в двух фазах. Первая фаза, которая будет завершена в декабре 2025 годаСТРОИТЕЛЬСТВО 2 РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ И КОМПЛЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА. Вторая фаза буд…
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Наши агенты за границей
Natia Chumashvili
Natia Chumashvili
1 объект
Другие застройщики
Seashell
Грузия, Сарпи
Год основания компании 2022
Новостройки 1
Проект SeaShell реализуется молодой и амбициозной компанией Batumi Gold, объединяющей профессионалов из Европы с многолетним опытом. Мы используем свои лучшие знания и опыт для создания вилл высочайшего уровня качества. Объект создается по европейским стандартам и технологиям лучшими специал…
Оставить заявку
KASKO GROUP
Грузия, Батуми
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Строительная компания KASKO имеет многолетний опыт реализации проектов в сфере строительства. Компания была основана в 2011 году в Грузии в Батуми, и отличается не только высококачественным строительством, но и сдачей проектов с опережающим сроком. Наша команда – это профессионалы которые в…
Оставить заявку
ELT Building
Грузия, Батуми
Год основания компании 2017
Новостройки 3 Жилая недвижимость 3
Уникальность «ELT Group» заключается в фокусе на клиенте и со6людении международных стандартов в строительстве и дизайне. Мы стремимся представить нашим клиентам проживание в условиях 5-звездочного отеля с полным на6ором сервисов и инфраструктуры. Видение компании ELT Group заключается в …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
BLOX
Грузия, Тбилиси
Новостройки 1 Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1
BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и …
Оставить заявку
BATUMI VIEW APARTMENTS
Грузия, Батуми
Новостройки 1 Жилая недвижимость 4
История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года. Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факто…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти