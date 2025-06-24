  1. Realting.com
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi

Тбилиси, Грузия
от
$175,000
12
ID: 33362
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Проект расположен на живописных холмах Тбилиси и воплощает концепцию «миланского стиля», объединяя утонченную архитектуру с первозданной природой Грузии. Ключевой особенностью комплекса является партнерство с брендом Trussardi Casa, что гарантирует интерьеры, выполненные в духе вневременной элегантности, с использованием материалов высочайшего качества и безупречных пропорций.

Это полностью интегрированное сообщество, где жилая застройка, пятизвездочный отельный сервис и современная городская инфраструктура образуют единую экосистему. Все резиденции сдаются в состоянии «Ready from Day One» — с полной отделкой, итальянской мебелью, бытовой техникой и всеми необходимыми аксессуарами, что обеспечивает максимальный комфорт владельцев с момента получения ключей.

 

Планировки Резиденций

В проекте представлены светлые и просторные планировки с панорамными окнами. Из окон открываются виды на город с высоты птичьего полета и на плато, на котором расположено профессиональное поле для гольфа.

  • Студии: Общая площадь от 38 м² / Цены от $175,000

  • Резиденции с 1 спальней: Общая площадь от 75 м² / Цены от $295,100

  • Резиденции с 2 спальнями: Общая площадь от 108 м² / Цены от $555,970

  • Эксклюзивные решения: Индивидуальные планировки дуплексов, резиденций с 3 спальнями и пентхаусов.

 

Локация & Гольф

Комплекс расположен в престижном районе на высоте 700 метров над уровнем моря, всего в 10 минутах езды от исторического центра Тбилиси и в 20 минутах от международного аэропорта. Жемчужиной локации является 18-луночное гольф-поле мирового уровня, прилегающее к территории сообщества.

 

Финансовая Привлекательность

Проект предлагает исключительные условия для инвесторов, стремящихся к стабильному пассивному доходу в Грузии — стране-кандидате на вступление в ЕС:

  1. Гарантированная доходность: 8% годовых в течение первых 3 лет.

  2. Прогнозируемый доход: 12–15% годовых от краткосрочной аренды.

  3. Рост капитала: Среднегодовой рост стоимости недвижимости в данной локации составляет 20%.

  4. Высокая ликвидность: Престижный район («грузинский Беверли-Хиллз») и ограниченное предложение, обусловленное ландшафтом и генпланом.

  5. Налоговые льготы: Низкие ставки на доход от аренды и отсутствие налога на наследство.

  6. Безопасность: Программа обслуживания Total Care на 5 лет и 3-летняя гарантия на мебель.

  7. Право владения: Иностранным гражданам разрешено 100% владение собственностью.

 

Инфраструктура & Сервисы

Проект спроектирован по принципу «город в городе», обеспечивая жителей всем необходимым:

  • Для здоровья: Велнес-кластер с центром долголетия площадью 6,000 м² и современным фитнес-залом.

  • Для бизнеса: Брендовый офисный хаб с коворкинг-зонами.

  • Для семьи: Детский сад, европейская школа и университет с акцентом на ИИ и архитектуру.

  • Досуг: Премиальные бутики, рестораны, кафе, беговые дорожки и спортивные площадки.

  • Сервис 5 звезд: Консьерж-сервис, уборка апартаментов, доставка еды (in-room dining), круглосуточная охрана и профессиональное управление арендой.

 

Застройщик

Проект реализует девелопер из ОАЭ, специализирующийся на эксклюзивной брендовой недвижимости. Компания берет на себя не только строительство, но и последующее управление объектом. Собственная экосистема, включающая подразделения M1 Construction и Mancini Construction Architect, гарантирует полный контроль качества и соблюдение сроков.

Портфель компании включает знаковые объекты в ОАЭ, Грузии и Швейцарии. Сотрудничество с мировыми лидерами дизайна — Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home и John Richmond — обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность и статусность каждого проекта.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 3,935
Цена квартиры, USD 295,100
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.0
Цена за м², USD 5 – 3,843
Цена квартиры, USD 556 – 415,000
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.0
Цена за м², USD 5,000
Цена квартиры, USD 190,000
Квартиры Студия
Площадь, м² 38.0
Цена за м², USD 4,605
Цена квартиры, USD 175,000

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
