Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi

Проект расположен на живописных холмах Тбилиси и воплощает концепцию «миланского стиля», объединяя утонченную архитектуру с первозданной природой Грузии. Ключевой особенностью комплекса является партнерство с брендом Trussardi Casa, что гарантирует интерьеры, выполненные в духе вневременной элегантности, с использованием материалов высочайшего качества и безупречных пропорций.

Это полностью интегрированное сообщество, где жилая застройка, пятизвездочный отельный сервис и современная городская инфраструктура образуют единую экосистему. Все резиденции сдаются в состоянии «Ready from Day One» — с полной отделкой, итальянской мебелью, бытовой техникой и всеми необходимыми аксессуарами, что обеспечивает максимальный комфорт владельцев с момента получения ключей.

Планировки Резиденций

В проекте представлены светлые и просторные планировки с панорамными окнами. Из окон открываются виды на город с высоты птичьего полета и на плато, на котором расположено профессиональное поле для гольфа.

Студии: Общая площадь от 38 м² / Цены от $175,000

Резиденции с 1 спальней: Общая площадь от 75 м² / Цены от $295,100

Резиденции с 2 спальнями: Общая площадь от 108 м² / Цены от $555,970

Эксклюзивные решения: Индивидуальные планировки дуплексов, резиденций с 3 спальнями и пентхаусов.

Локация & Гольф

Комплекс расположен в престижном районе на высоте 700 метров над уровнем моря, всего в 10 минутах езды от исторического центра Тбилиси и в 20 минутах от международного аэропорта. Жемчужиной локации является 18-луночное гольф-поле мирового уровня, прилегающее к территории сообщества.

Финансовая Привлекательность

Проект предлагает исключительные условия для инвесторов, стремящихся к стабильному пассивному доходу в Грузии — стране-кандидате на вступление в ЕС:

Гарантированная доходность: 8% годовых в течение первых 3 лет. Прогнозируемый доход: 12–15% годовых от краткосрочной аренды. Рост капитала: Среднегодовой рост стоимости недвижимости в данной локации составляет 20%. Высокая ликвидность: Престижный район («грузинский Беверли-Хиллз») и ограниченное предложение, обусловленное ландшафтом и генпланом. Налоговые льготы: Низкие ставки на доход от аренды и отсутствие налога на наследство. Безопасность: Программа обслуживания Total Care на 5 лет и 3-летняя гарантия на мебель. Право владения: Иностранным гражданам разрешено 100% владение собственностью.

Инфраструктура & Сервисы

Проект спроектирован по принципу «город в городе», обеспечивая жителей всем необходимым:

Для здоровья: Велнес-кластер с центром долголетия площадью 6,000 м² и современным фитнес-залом.

Для бизнеса: Брендовый офисный хаб с коворкинг-зонами.

Для семьи: Детский сад, европейская школа и университет с акцентом на ИИ и архитектуру.

Досуг: Премиальные бутики, рестораны, кафе, беговые дорожки и спортивные площадки.

Сервис 5 звезд: Консьерж-сервис, уборка апартаментов, доставка еды (in-room dining), круглосуточная охрана и профессиональное управление арендой.

Застройщик

Проект реализует девелопер из ОАЭ, специализирующийся на эксклюзивной брендовой недвижимости. Компания берет на себя не только строительство, но и последующее управление объектом. Собственная экосистема, включающая подразделения M1 Construction и Mancini Construction Architect, гарантирует полный контроль качества и соблюдение сроков.

Портфель компании включает знаковые объекты в ОАЭ, Грузии и Швейцарии. Сотрудничество с мировыми лидерами дизайна — Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home и John Richmond — обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность и статусность каждого проекта.