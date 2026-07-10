Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ

КВАРТИРЫ В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Предлагаем квартиры от застройщика в новом семейном жилом комплексе GWG Krtsanisi, расположенном в зелёном историческом районе Крцаниси — недалеко от Старого Тбилиси, дипломатического квартала и основных транспортных маршрутов города.
GWG Krtsanisi подойдёт как для собственного проживания и переезда в Грузию, так и для долгосрочной инвестиции в недвижимость Тбилиси.
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
• квартиры — от 40 м²;
• стартовая стоимость — от 68 400 долларов при единовременной оплате;
• цена при единовременной оплате — от 1 620 долларов за м²;
• цена при покупке в рассрочку — от 1 800 долларов за м²;
• первоначальный взнос — от 20%;
• беспроцентная рассрочка от застройщика до окончания строительства;
• плановая сдача комплекса — 31 декабря 2028 года;
• дистанционное оформление сделки;
• покупка доступна иностранным гражданам.
Цены зависят от корпуса, этажа, площади, вида из окон и выбранного графика платежей. Уточняйте актуальное наличие и специальные предложения на день обращения.
О ПРОЕКТЕ GWG KRTSANISI
GWG Krtsanisi — современный жилой квартал премиального класса, созданный для спокойной семейной жизни в зелёной части Тбилиси.
Комплекс состоит из четырёх 11-этажных корпусов A, B, C и D. Всего проектом предусмотрено 290 квартир различных планировок.
На территории комплекса будет создана полноценная внутренняя инфраструктура:
• около 3 500 м² благоустроенной рекреационной территории;
• закрытый благоустроенный двор;
• ландшафтный дизайн;
• прогулочные дорожки и зоны отдыха;
• детский сад на территории;
• детские и спортивные площадки;
• магазины, кафе и коммерческие помещения;
• рабочие и офисные пространства;
• коворкинг;
• двухуровневый подземный паркинг;
• зарядные станции для электромобилей;
• отдельная зона для домашних животных;
• круглосуточная охрана;
• видеонаблюдение и контроль доступа;
• профессиональная управляющая компания.
В проекте предусмотрены тихие лифты KONE, современные системы пожарной безопасности, энергоэффективные стеклопакеты, качественная тепло-, звуко- и гидроизоляция.
КВАРТИРЫ
В продаже представлены квартиры разных площадей и планировок:
• квартиры площадью 40–60 м²;
• семейные квартиры площадью 68–85 м²;
• просторные квартиры площадью 97–128 м².
В каждой квартире предусмотрены:
• потолки высотой от 3 метров;
• просторный балкон;
• большие энергоэффективные окна;
• место для установки кондиционера;
• разводка электроснабжения;
• разводка водоснабжения и отопления;
• газовые и противопожарные датчики;
• огнестойкая входная дверь;
• виды на город, горы, зелёную территорию или внутренний двор.
Квартиры передаются в состоянии Green Frame — с выполненными основными инженерными и подготовительными работами. Покупателю остаётся выбрать дизайн и выполнить чистовую отделку.
РАЙОН КРЦАНИСИ
Крцаниси — один из самых зелёных и спокойных районов Тбилиси. Здесь расположены дипломатические представительства, частные резиденции, современные жилые комплексы и рекреационные зоны.
Главное преимущество района — сочетание близости к центру города и более спокойной жилой среды.
Рядом находятся:
• Старый Тбилиси;
• набережная реки Куры;
• школы и детские сады;
• частные образовательные учреждения;
• супермаркеты и торговые объекты;
• медицинские центры;
• спортивные комплексы;
• рестораны и кафе;
• государственные учреждения и посольства.
До Старого Тбилиси можно доехать примерно за 10 минут на автомобиле при нормальной дорожной обстановке. До международного аэропорта Тбилиси — около 25–30 минут.
ПОЧЕМУ ПРОЕКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИИ
GWG Krtsanisi находится на раннем этапе строительства, поэтому покупатель может зафиксировать стоимость квартиры до завершения проекта.
Потенциал объекта поддерживают:
• ограниченное количество современных семейных комплексов в районе;
• зелёная и спокойная локация недалеко от центра;
• спрос на качественные квартиры со стороны семей, иностранцев и долгосрочных арендаторов;
• современная инфраструктура внутри проекта;
• возможность покупки в рассрочку;
• возможность последующей сдачи квартиры в аренду;
• профессиональная управляющая компания;
• потенциальный рост стоимости по мере строительства и сдачи комплекса.
Ориентировочная долгосрочная арендная доходность качественно отремонтированной квартиры в Тбилиси может составлять около 5–7% годовых до налогообложения и с учётом конкретной стоимости ремонта, управления и заполняемости.
Доходность и рост стоимости не гарантируются и зависят от выбранной квартиры, цены покупки, качества отделки и рыночной ситуации на момент сдачи объекта.
ЗАСТРОЙЩИК GWG DEVELOPMENT
GWG Development — грузинская девелоперская компания, реализующая жилые проекты в Тбилиси и Батуми.
В портфеле компании:
• GWG Batumi — многофункциональный комплекс в Батуми;
• GWG Krtsanisi — новый семейный жилой квартал в Тбилиси.
Компания осуществляет полный цикл работ: от разработки концепции и строительства до дальнейшего обслуживания и управления недвижимостью.
КАК ПРОХОДИТ ПОКУПКА
СОПРОВОЖДЕНИЕ INVEST CAFE
INVEST CAFE — Relocation and Investment Club предоставляет полное сопровождение покупки недвижимости в Грузии.
Мы поможем:
• подобрать наиболее ликвидную квартиру;
• сравнить планировки, этажи и виды;
• проверить застройщика и документы проекта;
• организовать независимую юридическую проверку договора;
• провести дистанционную сделку;
• открыть счёт и организовать перевод средств;
• зарегистрировать права покупателя;
• организовать ремонт и меблировку;
• подготовить квартиру к аренде;
• подобрать управляющую компанию;
• рассчитать реальную доходность с учётом всех расходов.
Напишите или позвоните — предоставим актуальный прайс-лист GWG Krtsanisi, доступные планировки, графики рассрочки и персональный расчёт инвестиции.
Vita Livshitz
INVEST CAFE — Relocation and Investment Club
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