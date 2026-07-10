Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ

КВАРТИРЫ В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ

Предлагаем квартиры от застройщика в новом семейном жилом комплексе GWG Krtsanisi, расположенном в зелёном историческом районе Крцаниси — недалеко от Старого Тбилиси, дипломатического квартала и основных транспортных маршрутов города.

GWG Krtsanisi подойдёт как для собственного проживания и переезда в Грузию, так и для долгосрочной инвестиции в недвижимость Тбилиси.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

• квартиры — от 40 м²;

• стартовая стоимость — от 68 400 долларов при единовременной оплате;

• цена при единовременной оплате — от 1 620 долларов за м²;

• цена при покупке в рассрочку — от 1 800 долларов за м²;

• первоначальный взнос — от 20%;

• беспроцентная рассрочка от застройщика до окончания строительства;

• плановая сдача комплекса — 31 декабря 2028 года;

• дистанционное оформление сделки;

• покупка доступна иностранным гражданам.

Цены зависят от корпуса, этажа, площади, вида из окон и выбранного графика платежей. Уточняйте актуальное наличие и специальные предложения на день обращения.

О ПРОЕКТЕ GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi — современный жилой квартал премиального класса, созданный для спокойной семейной жизни в зелёной части Тбилиси.

Комплекс состоит из четырёх 11-этажных корпусов A, B, C и D. Всего проектом предусмотрено 290 квартир различных планировок.

На территории комплекса будет создана полноценная внутренняя инфраструктура:

• около 3 500 м² благоустроенной рекреационной территории;

• закрытый благоустроенный двор;

• ландшафтный дизайн;

• прогулочные дорожки и зоны отдыха;

• детский сад на территории;

• детские и спортивные площадки;

• магазины, кафе и коммерческие помещения;

• рабочие и офисные пространства;

• коворкинг;

• двухуровневый подземный паркинг;

• зарядные станции для электромобилей;

• отдельная зона для домашних животных;

• круглосуточная охрана;

• видеонаблюдение и контроль доступа;

• профессиональная управляющая компания.

В проекте предусмотрены тихие лифты KONE, современные системы пожарной безопасности, энергоэффективные стеклопакеты, качественная тепло-, звуко- и гидроизоляция.

КВАРТИРЫ

В продаже представлены квартиры разных площадей и планировок:

• квартиры площадью 40–60 м²;

• семейные квартиры площадью 68–85 м²;

• просторные квартиры площадью 97–128 м².

В каждой квартире предусмотрены:

• потолки высотой от 3 метров;

• просторный балкон;

• большие энергоэффективные окна;

• место для установки кондиционера;

• разводка электроснабжения;

• разводка водоснабжения и отопления;

• газовые и противопожарные датчики;

• огнестойкая входная дверь;

• виды на город, горы, зелёную территорию или внутренний двор.

Квартиры передаются в состоянии Green Frame — с выполненными основными инженерными и подготовительными работами. Покупателю остаётся выбрать дизайн и выполнить чистовую отделку.

РАЙОН КРЦАНИСИ

Крцаниси — один из самых зелёных и спокойных районов Тбилиси. Здесь расположены дипломатические представительства, частные резиденции, современные жилые комплексы и рекреационные зоны.

Главное преимущество района — сочетание близости к центру города и более спокойной жилой среды.

Рядом находятся:

• Старый Тбилиси;

• набережная реки Куры;

• школы и детские сады;

• частные образовательные учреждения;

• супермаркеты и торговые объекты;

• медицинские центры;

• спортивные комплексы;

• рестораны и кафе;

• государственные учреждения и посольства.

До Старого Тбилиси можно доехать примерно за 10 минут на автомобиле при нормальной дорожной обстановке. До международного аэропорта Тбилиси — около 25–30 минут.

ПОЧЕМУ ПРОЕКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИИ

GWG Krtsanisi находится на раннем этапе строительства, поэтому покупатель может зафиксировать стоимость квартиры до завершения проекта.

Потенциал объекта поддерживают:

• ограниченное количество современных семейных комплексов в районе;

• зелёная и спокойная локация недалеко от центра;

• спрос на качественные квартиры со стороны семей, иностранцев и долгосрочных арендаторов;

• современная инфраструктура внутри проекта;

• возможность покупки в рассрочку;

• возможность последующей сдачи квартиры в аренду;

• профессиональная управляющая компания;

• потенциальный рост стоимости по мере строительства и сдачи комплекса.

Ориентировочная долгосрочная арендная доходность качественно отремонтированной квартиры в Тбилиси может составлять около 5–7% годовых до налогообложения и с учётом конкретной стоимости ремонта, управления и заполняемости.

Доходность и рост стоимости не гарантируются и зависят от выбранной квартиры, цены покупки, качества отделки и рыночной ситуации на момент сдачи объекта.

ЗАСТРОЙЩИК GWG DEVELOPMENT

GWG Development — грузинская девелоперская компания, реализующая жилые проекты в Тбилиси и Батуми.

В портфеле компании:

• GWG Batumi — многофункциональный комплекс в Батуми;

• GWG Krtsanisi — новый семейный жилой квартал в Тбилиси.

Компания осуществляет полный цикл работ: от разработки концепции и строительства до дальнейшего обслуживания и управления недвижимостью.

КАК ПРОХОДИТ ПОКУПКА

Определяем цель покупки и бюджет. Подбираем корпус, этаж и планировку. Проверяем актуальную стоимость и график оплаты. Резервируем выбранную квартиру. Проводим юридическую проверку объекта и договора. Подписываем договор лично или дистанционно. Покупатель вносит первоначальный взнос. Остаток выплачивается по согласованному графику.

СОПРОВОЖДЕНИЕ INVEST CAFE

INVEST CAFE — Relocation and Investment Club предоставляет полное сопровождение покупки недвижимости в Грузии.

Мы поможем:

• подобрать наиболее ликвидную квартиру;

• сравнить планировки, этажи и виды;

• проверить застройщика и документы проекта;

• организовать независимую юридическую проверку договора;

• провести дистанционную сделку;

• открыть счёт и организовать перевод средств;

• зарегистрировать права покупателя;

• организовать ремонт и меблировку;

• подготовить квартиру к аренде;

• подобрать управляющую компанию;

• рассчитать реальную доходность с учётом всех расходов.

Напишите или позвоните — предоставим актуальный прайс-лист GWG Krtsanisi, доступные планировки, графики рассрочки и персональный расчёт инвестиции.

Vita Livshitz

INVEST CAFE — Relocation and Investment Club

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