Квартира в новостройке 2 Bedroom Apartment - Tsirion

муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$529,631
НДС
BTC
6.2998599
ETH
330.2025943
USDT
523 638.3490946
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
ID: 33307
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    муниципалитет Лимасол

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity

Местонахождение на карте

муниципалитет Лимасол, Кипр
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

НДС
