Квартира в новостройке 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

муниципалитет Лимасол, Кипр
$523,680
ID: 33308
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    муниципалитет Лимасол

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance

Местонахождение на карте

муниципалитет Лимасол, Кипр
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Жилой комплекс Tenera Homes
район Пафос, Кипр
от
$882,544
Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Многоквартирный жилой дом Elements
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,349
НДС
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Показать все Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Героскипу, Кипр
от
$794,980
Площадь 300–350 м²
2 объекта недвижимости 2
ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромоб…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Показать все Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Serenity, представляет собой изысканную коллекцию современных и просторных 2-комнатных квартир и пентхаусов.Эти культовые апартаменты ждут прибытия самых взыскательных жителей. Те, у кого вкус к лучшим вещам в жизни.Расположенный в самом сердце Ларнаки - области Дросия, Serenity предлагает п…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
район Лимасол, Кипр
от
$327,424
Площадь 78–153 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Лимассола — всего в нескольких минутах от пляжа, нового поля для гольфа и курорта-казино «Город Мечты». Закрытая территория, собственный бассейн, тренажёрный зал и сауна, а также близость к марине, историческим достопримечател…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.2
333,251
Квартира 2 комнаты
124.8
523,680
Квартира 3 комнаты
153.2
630,797
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
