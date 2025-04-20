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Жильё в Радошковичах, Беларусь

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6 объектов найдено
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается уютный дом в самом центре ГП Радошковичи 25 км от Минска! Дом дубовый сруб, облицо…
$39,900
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Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Готовая квартира с ремонтом и мебелью ❤️ Уютная квартира с качественным ремонтом в 25 км от …
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Двухкомнатная квартира с собственным участком в  г.п. Радошковичи - уют и удобство! ❤️ Двухк…
$34,000
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 119 м²
В Радошковичах, в уникальном и перспективном месте, продается дом с хозпостройками и всеми к…
$49,000
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Самое время купить дом ❤️ Уютный дом с просторным участком в Радошковичах! Адрес: гп. Радошк…
$28,500
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Квартира 5 комнат в Радошковичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
Продается просторна 2-х уровневая 5-ти комнатная квартира в Радошковичах (Молодечненское нап…
$64,200
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