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Жильё в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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дома
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11 объектов найдено
Дом в Корзуны, Беларусь
Дом
Корзуны, Беларусь
Площадь 509 м²
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Квартира 5 комнат в Корзуны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Корзуны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 509 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Коттедж в Корзуны, Беларусь
Коттедж
Корзуны, Беларусь
Площадь 172 м²
Коттедж вашей мечты в 15 мин. от МКАД! ❤️Коттедж 2015 года постройки в живописном месте рядо…
$229,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Купить шикарный дом в живописном месте у реки Волма ❤️ Отличное предложение по цене квартиры…
$79,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 3к квартира, расположена в 20 минутах езды от Минска (городской посёлок…
$69,999
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся уютная дача с мебелью в СТ "Ёлочка", Могилёвское направление. Дом утеплен и обшит …
$12,950
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в 2х квартирном блокированном доме, вода - скважина, газ - балонный, дом …
$43,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный деревенский дом 66,7 м2 с облагороженным участком 18,03 соток. Хозяйственные постр…
$16,500
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается незавершенное законсервированное строение, готовность 85%. Дом расположен на участ…
$72,500
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Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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