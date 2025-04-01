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Жильё в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

дома
8
9 объектов найдено
Дом в Кривое Село, Беларусь
Дом
Кривое Село, Беларусь
Площадь 51 м²
Комфортный жилой дом в живописном месте возле Вилейского водохранилища ❤️Крепкий дом с больш…
$26,000
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Современный дом с собственным выходом к реке ❤️ Уникальное место с  отличным новым домом  со…
$52,000
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Дом в Рабунь, Беларусь
Дом
Рабунь, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в д. Рабунь на берегу Вилейского водохранилища.   Дом находится в Мядельском н…
$65,900
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается  уютная  ухоженная усадьба  2007 г. Постройки в  живописном курортном  месте рядом…
$72,900
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Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается агроусадьба «Veska» рядом с Вилейским водохранилищем ❤️ Агроусадьба «Veska» – идеа…
$249,000
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Предлагаем в продажу дом со всеми коммуникациями в живописном месте, на берегу Вилейского во…
$70,000
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Квартира 4 комнаты в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается уютная ухоженная усадьба 2007 г. Постройки в живописном курортном месте рядом с Ви…
$72,900
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом с большим участком ❤️ Дом с просторным земельным участком в деревне Комары – отличное ме…
$14,900
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Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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