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Жильё в Валевачский сельский Совет, Беларусь

дома
6
7 объектов найдено
Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается земельный участок с садовым домиком в СТ "Криница-Кривополье", Могилевское направл…
$18,900
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания.  Отопление конвекторное.…
$19,900
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Квартира 1 комната в Валевачи, Беларусь
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Однокомнатная квартира под ремонт по адресу  д. Озерный ул. Санаторий-профилакторий "Волма" …
$18,500
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
$14,000
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается отличный 2-х этажный дом в живописном месте, всего в 40 км от Минска. Удобное тран…
$45,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дом 61 кв.м. с большим участком в деревне Красная Гора по улице Центральная 8. Уча…
$49,990
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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