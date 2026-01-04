  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kartepe
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kartepe, Turcja

Zespół mieszkaniowy Zeray Harmony City
Zespół mieszkaniowy Zeray Harmony City
Kartepe, Turcja
od
$90,268
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 65 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Harmony City, nowy, porywający projekt budowy ZERAY, Jest założony na pierwszej powierzchni 63000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli i składa się z 19 bloków, 1061 mieszkań i 37 obszarów handlowych. Odwołujemy się od twoich preferencji dzięki opcjom mieszkania od 1 + 1 do 4 + 1 oraz dwup…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
90,268
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Zeray Forum Anatolia
Zespół mieszkaniowy Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turcja
od
$156,116
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Forum Anatolia, które zostało utworzone na powierzchni 56.500 metrów kwadratowych z podpisem Zeray, składa się ze 101 obszarów handlowych i łącznie 664 jednostek. Spełnia Twoje oczekiwania dzięki zapleczu socjalnym, takim jak odkryty basen, kryty basen, łaźnia turecka, sauna, centrum fitness…
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Turcja
od
$152,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Nasz projekt składa się z 16 bloków i 501 mieszkań na powierzchni 37 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 87 m2 do 464 m2. W naszym projekcie w apartamentach znajduje się sauna i łaźnia tureck…
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turcja
od
$160,108
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Nasz projekt obejmuje 4 bloki, 130 mieszkań i 35 jednostek handlowych na powierzchni 12.500 m2 w Kartepe, Kocaeli. Istnieją poddasze, dwupoziomowe tarasy, podłogi ogrodowe i antresole, zaczynając od 1 + 1 do 4 + 1.W naszym projekcie znajduje się system bezpieczeństwa 24/7. Ponadto wspólne ob…
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turcja
od
$148,582
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Nasz projekt składa się z 15 bloków i 309 mieszkań na powierzchni 30 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Podłoga ogrodowa, opcje apartamentu dwupoziomowego na antresoli i tarasie od 1 + 1 do 4 + 1. Nasza strona ma całodobowy system bezpieczeństwa i pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak k…
Zeray Construction Inc.
