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Nowe mieszkania w Sancaktepe, Turcja

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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turcja
od
$418,827
Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami i 3 piętra z przestrzenią komercyjną.Kompleks posiada również dogodną infrastrukturę: centrum fitness, saunę, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe wielofunkcyjne, pokoje hotelowe oraz urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turcja
od
$300,111
Oferujemy apartamenty z dużymi balkonami i ogrodami zimowymi.W rezydencji znajduje się ogród, siłownia, kryty basen.Zakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 25 kmCentrum miasta - 15 kmUniwersytet - 3 kmCentrum handlowe - 2 kmMorze - 10 kmSzkoła - 2 kmSzp…
Agencja
TRANIO
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