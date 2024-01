Zeytinburnu Istanbul apartments project

Marmara Region, Turcja

Kompleks mieszkaniowy z widokiem na zielone tereny krajobrazowe: ogród gminy Stambuł i park centralny. Projekt składa się z 3 bloków: A, B i C. Blok A to pensjonat. Blok B obejmuje biura. Blok C ma 264 mieszkania mieszkalne i 234 biura. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ponadto kompleks obejmuje saunę, łaźnię turecką, salę konferencyjną, klub dla dzieci, kino i ochronę 24/7. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obszar projektu otoczony jest uniwersytetami, szpitalami i centrami handlowymi. Metrobus - 10 minut spacerem Stacja metra - 10 minut pieszo Przystanek autobusowy - 3 minuty pieszo Szpitale ( Pomnik, Medipol, szpital Atakoy ) - 8 minut Uniwersytety ( Aydin, Kultur, Arel ) - 5 minut Centra handlowe ( Mall of Istanbul, centrum handlowe Capacity ) - 10 minut Lotnisko w Stambule - 30 minut Plac Taksim - 20 minut Brzeg - 8 min.