Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound

Alanya, Turcja

Antares City Residence - stylowy, niski poziom LCD klasy « luksusowy » z infrastrukturą rekreacyjną, fitness i spa, z parkingiem. Kompleks ma nowoczesny design i doskonałą lokalizację. W odległości spaceru infrastruktura niezbędna do wygodnego życia. Z okien apartamentów otwiera się fantastyczny górski krajobraz! Zgodnie z planem kompleks obejmuje basen, kryty plac zabaw, respesse, miejsca do grillowania, kamerę bezpieczeństwa, generator, otwarte i zamknięte parkingi, park wodny i siłownię. Każde mieszkanie jest wyposażone w szafkę kuchenną, wbudowaną łazienkę, podłogową powłokę ceramiczną, ukryte oświetlenie LED w sufitach, system okien izolowanych dźwiękiem i ciepłem, wysokiej jakości drewniane drzwi, system telewizji satelitarnej kablowej, wideo domofon, stalowe drzwi, Wi-Fi. LCD jest idealny do życia rodzinnego, ma przemyślane plany! Ta prestiżowa lokalizacja to ogromny plus — apartamenty w Alanyi są wynajmowane przez cały rok i kosztują 30-40% rocznie. ODLEGŁOŚĆ DO KLUCZOWEGO KLUCZU: - Morze i plaża: 1,3 km - Lotnisko Gazipasha: 40 km. - Lotnisko w Antalyi: 130 km. - Alanya Center: 1 km. - Placówki medyczne: 4 km. Zadzwoń lub napisz do nas, a my powiemy Ci więcej o obiekcie lub wybierzesz nieruchomość na Twoje zapytanie! Koszt wyboru ponosi tylko programista!