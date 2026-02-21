  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Gaziosmanpasa, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$398,051
W rezydencji znajduje się parking, siłownia, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, basen, ogród, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 100 metrówAutostrada E- 5 - 3,5 kmMaslak - 10 minutNowe lotnisko - 30 minutTaksim - 15 minutSisli - 10 minut
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turcja
od
$193,993
Cechy:Lush ogrodów krajobrazowychBieganie i spaceryPrzyjazne dla dzieci place zabaw i otwarte przestrzenie dla działań rodzinnychBaseny kaskadowe i elementy dekoracyjne wodyBezpieczne i wspólne obszary dla komfortowego doświadczeniaPrzestrzenie socjalne przeznaczone do działalności wielofunk…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$235,777
Kompleks oferuje luksusowe z widokiem na morze z niezrównanymi widokami, obiecując styl życia elegancji i spokoju.Zaprojektowany z technologii cięcia krawędzi i nowoczesnych udogodnień, 360 inteligentnych apartamentów oferuje mieszkańcom luksusowe i inteligentne doświadczenie życiowe dostoso…
TRANIO
OneOne
Apartamentowiec Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$129,462
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt jest bogaty w swoje dziedzictwo historyczne. Znajduje się w Gaziosmanpasa, jednym z centralnych regionów Stambułu. Jest blisko wszystkich linii transportowych, centrów handlowych, obiektów i usług. Jest to projekt mieszkaniowy odpowiedni…
Binaa Investment
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$49,532
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu jest charakterystyczna w centrum Gaziosmanpasa, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych regionów Stambułu, który jest świadkiem ciągłego wzrostu i rozwoju. Projekt otoczony jest centrami handlowymi i centrami handlowymi, a tak…
Binaa Investment
