Gaziosmanpasa, Turcja

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu jest charakterystyczna w centrum Gaziosmanpasa, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych regionów Stambułu, który jest świadkiem ciągłego wzrostu i rozwoju. Projekt otoczony jest centrami handlowymi i centrami handlowymi, a tak…