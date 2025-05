Kompleks mieszkalny New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye

Położony w obszarze projektu o powierzchni 53,181 m ², kompleks będzie oferował 41 wspaniałych willi otoczonych przyrodą w řílez Durusu - 46,678 m ² projektu składa się z terenów zielonych.

Sala konferencyjna, w której możesz zarządzać codzienną działalnością wewnątrz starannie zaprojektowanych pomieszczeń mieszkalnych. Kawiarnia i restauracja do spędzenia czasu z ukochanymi. Concierge do zaoferowania wszelkich usług, których potrzebujesz. Wyposażenie socjalne dostępne poza prywatnymi pomieszczeniami obejmuje kort tenisowy, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw dla dzieci.

Korzystanie z systemu CCTV 24 / 7, centralne i mobilne jednostki bezpieczeństwa utrzymać wszystko pod kontrolą w celu zagwarantowania spokojnego i bezpiecznego życia dla Ciebie i Twoich bliskich.

Prywatna przestrzeń garażowa wewnątrz i na zewnątrz.

Windy domowe poprawią jakość życia, ułatwiając przemieszczanie się między piętrami i sprawią, że życie będzie jeszcze bardziej komfortowe dla seniorów lub członków rodziny niepełnosprawnych.

Wille mają opcjonalny design. Możesz dodać do swojej willi saunę, prywatny teatr filmowy lub siłownię lub inną placówkę, aby zbudować willę swoich marzeń.

Inteligentny system domowy.

Opcjonalnie - panele słoneczne i stacje ładowania pojazdów.

Wyposażenie i wyposażenie w domu