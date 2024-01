Istanbul Bakirkoy Apartment Compound

Karakocali, Turcja

Oba to spokojna rodzinna dzielnica Alanyi, idealna do komfortowego życia z rodziną, rekreacją i inwestycjami. Obiekt ten będzie zlokalizowany na terytorium 7114 m ², będzie się składał z 5 bloków i 65 mieszkań o różnych układach o nowoczesnym designie. Odległość od morza wynosi tylko 2,5 km, a tylko 3 km. od centrum Alanyi. Przy budowie tego obiektu wykorzystywane są wysokiej jakości materiały, a terytorium kompleksu szczyci się bogatą infrastrukturą, który obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia i rekreacji przez cały rok. • 1 + 1 od 57m ² do 60m ² • 2 + 1 od 86m ² do 147m ² 3 od 113m + do 205m•4 + 1 od 185m ² do 245m ² Istnieją również apartamenty z ogrodem, tarasem, 2 balkonami i penthouse'ami. • zadbany teren zielony • Basen pływacki • Miejsce do grillowania • Sala fitness z licznymi urządzeniami do ćwiczeń • Sauna • Hamam • Łazienka • Strefy masażu • Plac zabaw dla dzieci • Parking • Generator • Concierge • Winda•System bezpieczeństwa w całym kompleksie Rozpoczęcie budowy styczeń 2021 r.Zakończenie budowy listopad 2022 r.