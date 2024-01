Istanbul Eyup Sultan Apartment compound

Yaylali, Turcja

Nowy projekt Blue Sunlight znajduje się w obszarze Mahmutlar-Alanya, na terenie o powierzchni 2018 mkw. Aby stać Blue Sunlight będzie z jednego 8-piętrowego bloku na 56 mieszkań o różnych układach: 1 + 1, 2 + 1 i penthouse. Rozpoczęcie budowy: styczeń 2023 r. Data projektu: wrzesień 2024 r.Mahmutlar to wyjątkowy obszar nad brzegiem Morza Śródziemnego w Alanyi, gdzie co drugi mieszkaniec lub wczasowicz mówi po rosyjsku lub o tym wie. Mahmutlar jest uważany za podmiejski obszar Alanyi, położony z jednej strony 9 km od centrum i 24 km od lotniska Gazipasha z drugiej. Długość Mahmutlar wynosi 4 km, i w całej tej odległości wzdłuż morskich plaż i wzdłuż równoległych mórz ulic Barbaros, Ataturk i sklepów D-400 —, salonów, supermarketów, restauracji, rozrywki. Jest to zamieszkane, wygodne miejsce do relaksu na morzu, niezależne od centrum Alanyi. Odległość do morza i plaży wynosi 1,4 km.