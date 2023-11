New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €515,977

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w samym centrum Stambułu, w pobliżu dwóch dzielnic biznesowych Levent i Maslak. Obiekt składa się z 4 budynków z mieszkaniami o różnych układach. Według badań Forbes Turkey kompleks mieszkaniowy stał się projektem o najwyższych dochodach. Lokalizacja projektu obok historycznej linii tramwajowej Halich ( Złoty Róg ) - Kemerburgaz odgrywa kluczową rolę w rozwoju tego obszaru. 25-kilometrowa trasa biegnie między Santral İstanbul i Kemerburgaz. W pobliżu znajdują się autostrady TEM i D-100 Projekt ma rozwiniętą infrastrukturę. Wokół znajduje się wiele centrów handlowych, instytucji medycznych i edukacyjnych, centrów sztuki, a także węzłów transportowych. Osiem uniwersytetów znajduje się jednocześnie pieszo lub w dogodnym dostępie do transportu z obiektu. Dogodnie jest również dostać się z kompleksu lub przewieźć transport do kilkunastu centrów handlowych, a ścieżka do lasu Belgrad zajmie tylko 20 minut. W okolicy znajduje się dziesięć prywatnych i publicznych klinik, do których można po prostu dotrzeć pieszo lub środkami transportu publicznego. Przez 5 lat prognozowany wzrost cen wynajmu nieruchomości w regionie Seyrantepe wyniesie 74,6%, aw całym Stambule — 46,7%. Cena sprzedaży w Seyrantepe osiągnie 87%, aw Stambule jako całości — tylko 70,7%. Obiekt ma różne układy od 1 + 0 do 4 + 1 o powierzchni od 38 do 226 metrów kwadratowych. W budynkach do 12 pięter dostępnych jest 707 lokali mieszkalnych z balkonami wewnętrznymi lub otwartymi, tarasami panoramicznymi lub ogrodowymi. Kompleks mieszkaniowy ma wszystko, czego potrzebujesz do zdrowego stylu życia: baseny wewnętrzne i zewnętrzne, centrum fitness i spa, saunę i łaźnię turecką. 72% terytorium zajmuje ogród i miejsce do spacerów z krajobrazem, plac zabaw dla dzieci, aw pobliżu płynie sztuczna rzeka. Budynki mają również kina, salę konferencyjną, bibliotekę, salę karaoke, studio muzyczne i klub zabaw dla dzieci.