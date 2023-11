Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey

Avanos, Turcja

od €210,427

Poddaj się: 2024

Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Altyntash - Antalya. W kompleksie mieszkalnym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 42 do 92 m2. Odległość do morza wynosi 5 km. Altyntash – szybko rozwijająca się i niezwykle obiecująca mikrodystrykt Antalya, który jest częścią popularnego obszaru Aksu. Jedną z głównych zalet tego obszaru jest wygoda lokalizacji: w pobliżu znajduje się lotnisko, najlepsze plaże Antalyi i czyste morze. Wygodny węzeł komunikacyjny pozwala szybko dostać się do dowolnego obszaru miasta. Lotnisko w Antalyi znajduje się zaledwie 1,5 km od hotelu. Ta okolica nie powoduje, że obszar jest hałaśliwy, ponieważ samoloty nie latają nad nim, ale równolegle do granicy mikrodystryktu. Piaszczyste plaże Lara i Kundu oddalone są o 2,5 km. Turecka nazwa Lara Beach brzmi jak « Altynkum », co oznacza « złoty piasek ». Czyste morze i plaża Lara słusznie przypisuje się niebieską flagę jakości, co czyni ją najpopularniejszą plażą w Antalyi wśród turystów. Nie cała plaża jest otwarta dla ogólnego dostępu: wiele prywatnych klubów plażowych ma ogrodzony teren i oferuje szereg usług za dodatkową opłatą. W promieniu 5-20 km od dzielnicy znajduje się 120 najlepszych pięciogwiazdkowych hoteli w Antalyi, z których 10 trafiło do hoteli TOP-100 na świecie. Ponieważ mikrodystrykt jest w trakcie rozwoju, a gmina miasta aktywnie inwestuje w jego poprawę, mieszkańcy dzielnicy korzystają z infrastruktury sąsiednich obszarów Lara i Muratpasha. Duże centrum handlowe Terra City znajduje się 7 km od Altintash, Agora, Ikea i metra - 6,5 km, Mall Of Antalya – 4,5 km. 20 km od mikrodystryktu znajduje się « The Land of Legends » – Największy park rozrywki w Turcji z własną restauracją, parkiem wodnym i programem wydajności, który nie pozostawi obojętnym nawet doświadczonego turysty. Altyntash – jest jedynym obszarem blisko morza, w którym nie buduje się dużych połaci ziemi. Umożliwia to tworzenie przestronnych, płynnych i mieszkalnych kompleksów z własnymi parkami wodnymi, spa, restauracjami itp. Wiele projektów dzielnicy zostało opracowanych przez wiodących architektów w Turcji. Dlatego w Altintash znajdują się najnowocześniejsze kompleksy mieszkaniowe z rozwiniętą infrastrukturą i designem. Projektowanie budynków mieszkalnych opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii budowlanych, a także na dążeniu do maksymalnego komfortu. Ulubiona lokalizacja terytorialna, bliskość najlepszych hoteli na świecie, eleganckie piaszczyste plaże i czyste morze przyczyniają się do wzrostu wartości nieruchomości w okolicy, a także sprawiają, że jest ona atrakcyjna do życia, rekreacja i lokowanie kapitału. Nieruchomości w Altintash nadają się do opłacalnych inwestycji, tworząc źródło pasywnego dochodu i całorocznego życia. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!