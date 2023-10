New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey

Calkaya, Turcja

od €173,127

68–130 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Akropolis Residence to nowy kompleks mieszkaniowy premium z własną infrastrukturą, położony w popularnej dzielnicy Altyntash w kurorcie Antalya. Altintash jest popularnym szybko rozwijającym się obszarem, jest bardzo popularny wśród turystów i inwestorów, jest wszystko, co niezbędne do wygodnego życia. Akropolis Residence znajduje się 3 km od lotniska w Antalyi, 5 km od plaży Lara, 9 km od centrum handlowego TerraCity i 12 km od centrum Antalyi. W pobliżu znajduje się cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie, restauracje, bary, sklepy, centra handlowe, szpitale, apteki, parki, banki i przystanki transportu publicznego. Infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - basen; - pasek basenu; - centrum fitness; - strefa SPA; - kort tenisowy; - platforma koszykówki; - boisko do siatkówki; - strefa grillowa; - plac zabaw dla dzieci; - Parking podziemny. Lokalizacja: - Morze i plaża: 5 km. - Do centrum handlowego w Antalyi i IKEA: 5 km. - lotnisko w Antalyi: 2 km.