Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł

Beylikduzu, Turcja
$428,511
30
ID: 27787
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł

Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezentuje nowoczesną, zaplanowaną stronę urbanizacji Stambułu.

Apartamenty na sprzedaż w Beylikdüzü znajdują się w odległości spaceru od codziennych udogodnień. Dzielnica ta znajduje się 900 m od Centrum Kultury Özgecan Aslan, 1 km od Międzynarodowego Szpitala, 1,4 km od West Istanbul Marina, 1,7 km od portu Ambarlı, 2,8 km od Birinci International Hospital, 3,5 km od Beykent Okyanus College, 6,2 km od centrum handlowego Marmara Park, 7,5 km od centrum handlowego Torium oraz 49 km od lotniska w Stambule.

Projekt w stylu poziomym składa się z 4 bloków i 56 apartamentów. Budowa odbywa się na działce o powierzchni 5000 m². Projekt obejmuje altany, duże ogrody z drzewami owocowymi, basen wewnętrzny i zewnętrzny, łaźnię parową, siłownię, plac zabaw, kawiarnie, wewnętrzny parking, całodobową ochronę oraz monitoring.

Luksusowe apartamenty składają się z salonu, sypialni, kuchni, łazienki i balkonu. Liczba pokoi, rodzaj kuchni oraz opcje z łazienką en-suite różnią się w zależności od typu apartamentu. Apartamenty wyposażone są w stalowe drzwi zewnętrzne, szafki kuchenne, wbudowane sprzęty AGD, podłogi laminowane i ceramiczne, kabiny prysznicowe, okna i drzwi balkonowe PVC.


IST-01644

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
