Istanbul Bahcesehir Apartments Project

Mahmutlar, Turcja

Z przyjemnością przedstawiamy ten projekt z dwuletnim okresem płatności. Jest to okazja do zakupu tego mieszkania po cenach początkowych i 2-letnim planie płatności. To nowy elitarny projekt w Alanyi, Mahmutlar, położony w bardzo ładnej okolicy, w pobliżu lokalnych sklepów, takich jak süpermarkets, restauracje rybne, sklepy spożywcze. Mimo że jest blisko wszystkich sklepów oddalonych od hałaśliwych ulic. Kompleks składa się z 1 bloków. Ma infrastrukturę luksusowego hotelu. Masz wszystko, czego potrzebujesz do komfortu i relaksu, takie jak basen, profesjonalnie wyposażona fitness i duże spa. Istnieje inny rodzaj mieszkań, taki jak 2, 3 lub 4 sypialnie. Wszystkie apartamenty mają oddzielne kuchnie, a sypialnie będą pokryte laminatem pierwszej klasy. Cechy wnętrza mieszkania Podłoga sypialni z laminowaną granitową podłogą kuchenną Satyna Farba ścienna Stalowe drzwi wejściowe Granitowy blat kuchenny System podgrzewania wody Podwójne szyby Okna Kabina prysznicowa w łazienkach Wodoodporna farba ścienna Dlaczego warto to kupić Mieszkanie z długoterminową płatnością ratalną?Kup teraz i zaoszczędź do 15% Zapłać za dwa lata Wybierz najlepszy wybór dla siebie