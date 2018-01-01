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Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound

Marmara Region, Turcja
od
€163,766
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36
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O kompleksie

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu sprawia, że jest to świetna okazja inwestycyjna; ze względu na bliskość Kanału Stambulskiego i Basin Express Road. Nowoczesna architektura i unikalne projekty pasują do wszystkich gustów. Projekt jest gwarantowany przez rząd turecki. Akt własności jest gotowy na żądanie. Nadaje się do procedur posiadania nieruchomości na obywatelstwo tureckie. Jest blisko głównej sieci drogowej, linii metra i linii Metrobus.
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja

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Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Marmara Region, Turcja
od
€163,766
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Emerald Homes to nowy projekt, który z powodzeniem połączył wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu. Kompleks znajduje się w młodej i najbardziej obiecującej dzielnicy Tomuk. Dzięki przemyślanemu projektowi każde mieszkanie ma wygodny układ. Jedną z głównych atrakcji Emerald Homes jest dostępność apartamentów z ogromnym tarasem z eleganckim widokiem na morze. Jeśli szukasz spokojnego i spokojnego miejsca z pięknymi krajobrazami na morzu i w górach, ten projekt jest dla Ciebie. Kompleks składa się z jednego bloku o układzie mieszkania 1 + 1, 2 + 1. Odległość do morza, z czystą plażą i promenadą, wynosi zaledwie dwieście metrów. Cały układ kompleksu został zaprojektowany z myślą o komfortowym i wygodnym pobycie. Istnieją opcje z dwoma balkonami i łazienkami, a właściciele górnego piętra stają się właścicielami ogromnych tarasów z widokiem na morze i góry. Infrastruktura: - Bezpieczeństwo, nadzór wideo; - Basen, basen dla dzieci; - Generator; - Otwarty parking; - boisko sportowe; - strefa grillowa; - Rozmowy; - Plac zabaw. Lokalizacja: Tomyuk – raj, dla tych, którzy wolą spokój zgiełku miasta, szerokie nasypy do spacerów i uprawiania sportu, łatwo dostępne sieci handlowe, obszar ten jest popularny wśród rosyjskojęzycznej populacji. Tomiuk należy do dzielnicy Erdemli, do której centrum można dojechać środkami transportu publicznego w 10 minut. Autobus i minibusy stale kursują do miasta Mersin, czas podróży 30 minut. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
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€136,835
Projekt ma budynek z trzema sklepami i mieszkaniami z 1-3 sypialniami. Wszystkie apartamenty z 2-3 sypialniami mają 2 łazienki. Niektóre mają salon połączony z kuchnią. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia, znajduje się w odległości spaceru: restauracje, piekarnie i kawiarnie, butiki, przedszkola, kilka szkół, bankomaty, urzędy pocztowe, kliniki weterynaryjne i sklepy wielobranżowe. Metro, E-5- 4 minuty jazdy samochodem, 13 minut pieszo Perlavista Mall - 7 minut jazdy samochodem . Uniwersytet Bakent - 7 minut jazdy samochodem Nabrzeże - 20 minut jazdy samochodem Autopia Car Show - 2 minuty samochodem, 11 minut pieszo .
Agencja
TRANIO
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Liczba kondygnacji 11
Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес. Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1. Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить. Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская игровая комната Теннисный корт / баскетбольная площадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Бильярд Настольный теннис Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года. Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант. Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик. По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со. В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло. Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно. Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз. Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.  
Agencja
ALANYA INVESTMENT
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