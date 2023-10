Karakocali, Turcja

od €116,700

Duży apartament w pobliżu rzeki górskiej i morza z dwiema sypialniami w nowoczesnym kompleksie River Side Resort z dobrym zarządzaniem w okolicy Tosmur w Alanyi. Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od własnej plaży z leżakami, gdzie można wygodnie opalać się i delektować się orzeźwiającymi napojami w barze. W tym miejscu górska rzeka wpada do morza, co sprawia, że kolor morza jest szczególnie atrakcyjny. W pobliżu kompleksu w odległości spaceru znajdują się kawiarnie i restauracje, szpital, targ, przystanki autobusowe, piękna promenada nad morzem i górska rzeka Dim. Centrum Alanyi znajduje się 5 km od hotelu, 45 km od lokalnego lotniska Gazipasa i 140 km od lotniska w Antalyi. Kompleks składa się z czterech 8-piętrowych bloków wzdłuż dużego basenu i parku w pobliżu rzeki Dim, fascynujących widokami. Terytorium jest ozdobione ogrodem krajobrazowym z altanami i miejscami do grillowania. Mieszkanie o powierzchni 110 m2 jest w pełni wyposażone w dobre meble, sprzęt kuchenny i klimatyzację w każdym pokoju, już wliczone w cenę mieszkania. Z przestronnego tarasu apartamentu roztacza się wspaniały widok na basen, zieleń i rzekę, przez cały rok można podziwiać eleganckie widoki z apartamentu. Bardzo dobry system zarządzania Oprócz pięknej rzeki Dim Odległość do morza i sklepów Infrastruktura duży odkryty basen dla dzieci basen wody w basenie pod podgrzewany basen saunagymtennis courtplaygazebosbarbecue area parkowanie kawiarnia prąd generator bezpieczeństwo 7/24