Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.

Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości.
Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali mieszkalnych i 3 lokali komercyjnych. Projekt oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 5+1, o powierzchni od 70 m² do 236 m².
Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.
W pobliżu znajdują się liczne środki transportu publicznego, w tym metro, metrobus, tramwaj, metro i transport morski.
W pobliżu znajdują się również kawiarnie, restauracje, banki, szpitale, uniwersytety i wiele innych atrakcji.
Wkład własny: od 50%!
12-miesięczne raty bez odsetek!
Infrastruktura:
Doskonała lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.