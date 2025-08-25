  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.

Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.

Zeytinburnu, Turcja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
ID: 32675
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali mieszkalnych i 3 lokali komercyjnych. Projekt oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 5+1, o powierzchni od 70 m² do 236 m².

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.

W pobliżu znajdują się liczne środki transportu publicznego, w tym metro, metrobus, tramwaj, metro i transport morski.

W pobliżu znajdują się również kawiarnie, restauracje, banki, szpitale, uniwersytety i wiele innych atrakcji.

Wkład własny: od 50%!
12-miesięczne raty bez odsetek!

Infrastruktura:

  • Otwarty basen olimpijski 450 m²
  • Kryty basen olimpijski
  • Siłownia
  • SPA
  • Sala do aerobiku i jogi
  • Biblioteka z czytelnią
  • Klub dla dzieci
  • Sala konferencyjna
  • Sale zabaw
  • Sklepy i restauracje
  • Las / dżungla Belgradu
  • Ogród kwiatowy
  • Ogród owocowy
  • Park dla dzieci z piaskiem i wodą, park piknikowy
  • Ścieżki sportowe, spacerowe, piesze i rowerowe
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Doskonała lokalizacja:

  • Most Fatiha Sultana Mehmeda 30 min
  • Maslak 30 min
  • Levent 25 min
  • Most Temmuz 15 min
  • Meczet Sułtana Ahmeda 15 min
  • Tunel Eurazjatycki 15 min
  • Terminal promowy Yenikapi (przystań) 13 min.
  • Lotnisko w Stambule 50 min.
  • Autostrada transeuropejska (autostrada Tem) 15 min.
  • Uniwersytet Techniczny Yıldız 10 min.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zeytinburnu, Turcja
Cena na żądanie
