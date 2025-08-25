Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.

Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali mieszkalnych i 3 lokali komercyjnych. Projekt oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 5+1, o powierzchni od 70 m² do 236 m².

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.

W pobliżu znajdują się liczne środki transportu publicznego, w tym metro, metrobus, tramwaj, metro i transport morski.

W pobliżu znajdują się również kawiarnie, restauracje, banki, szpitale, uniwersytety i wiele innych atrakcji.

Wkład własny: od 50%!

12-miesięczne raty bez odsetek!

Infrastruktura:

Otwarty basen olimpijski 450 m²

Kryty basen olimpijski

Siłownia

SPA

Sala do aerobiku i jogi

Biblioteka z czytelnią

Klub dla dzieci

Sala konferencyjna

Sale zabaw

Sklepy i restauracje

Las / dżungla Belgradu

Ogród kwiatowy

Ogród owocowy

Park dla dzieci z piaskiem i wodą, park piknikowy

Ścieżki sportowe, spacerowe, piesze i rowerowe

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Doskonała lokalizacja:

Most Fatiha Sultana Mehmeda 30 min

Maslak 30 min

Levent 25 min

Most Temmuz 15 min

Meczet Sułtana Ahmeda 15 min

Tunel Eurazjatycki 15 min

Terminal promowy Yenikapi (przystań) 13 min.

Lotnisko w Stambule 50 min.

Autostrada transeuropejska (autostrada Tem) 15 min.

Uniwersytet Techniczny Yıldız 10 min.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.