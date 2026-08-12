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Nowe budynki na sprzedaż w Marmara Region

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Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$401,447
W rezydencji znajduje się centrum fitness, łaźnia parowa, sauna, siłownia i studio pilates, kino, sala wielofunkcyjna.Korzyści Gwarantowana wydajność w wysokości 5% przez 2 lata w tureckiej Lirze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 300 metrówMetrobus - 500 metrówLevent - 5 m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$346,893
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z dużym centrum handlowym i szeroką gamą udogodnień. Projekt zlokalizowany w Kadikoy łączy wszechstronną architekturę i wysoki standard życia. Niektóre apartamenty oferują widoki na morze Marmara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,07M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w elitarnym kompleksie nad morzem.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, garaż i parking, boisko do koszykówki i tenisa, centrum fitness, saunę, łaźnię turecką, pokój masażu, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, kawiarnię.Ko…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
, Turcja
od
$490,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie (3+1) o powierzchni 141,5 m² z widokiem na morze. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zeytinburnu, w bliskim sąsiedztwie autostrady, stacji metra i autobusu Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marmara Forum, a także placówek edukacy…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$337,921
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje sklepy, 5-poziomowy parking, kryte i odkryte baseny, siłownię, spa, saunę, studio jogi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu kawiarni, restauracji, uniwersytetów i wszelkiej niezbę…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$460,609
W rezydencji znajduje się dwupoziomowy parking i odkryty parking, duża zieleń, basen, kompleks sportowy, boisko do koszykówki, sauna i hamam.Na każdym piętrze jest 5 mieszkań.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Filmy z apartamentów dostępne na życzenie. Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o 200 000 USD tańsza niż u innych sprzedawców. W kompleksie LUXURY Kordon Istanbul na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią (1+1 sypialnia) o łącznej powierzchni 76 m². Projekt ma łączną powie…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$411,863
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, salon, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna, hamam, siłownia, parking, kawiarnia i restauracja.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$358,141
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Morze Marmara i jezioro.W rezydencji znajdują się place zabaw i boiska sportowe dla dzieci, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna i hamam, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje s…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$535,222
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, balkonami i tarasami.Rezydencja oferuje duży obszar zielony, parking, basen, centrum fitness, łaźnię turecką, saunę i łaźnię parową, kryte i odkryte place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
od
$239,756
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, centrum fitness, łaźnię turecką i saunę, korty tenisowe i koszykarskie, plac zabaw dla dzieci, centrum handlowe.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaSzpital - 4 minutyUniwersytet - 5 minutMorze -…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$193,993
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się przedszkole, parking, basen, siłownia, kawiarnia.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 9.5 km (15 minut)Pendik Marina - 6,8 km (10 minut)Centrum handlowe - 6.5 km (12 minut)Stacj…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$2,89M
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty i penthouses z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni). Mieszkanie posiada panoramiczny widok na miasto, prywatne tarasy i baseny.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, parking, sauna, kryty basen, łaźnia turecka i spa, centrum fitness …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$265,848
Wielofunkcyjny projekt obejmuje jednostki mieszkalne, handlowe, biurowe.Okna oferują widoki na morze, jezioro i miasto.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura 200 metrów od Beykent University100 metrów od centrum handlowego Perlavista200 metrów od Szpitala Państwow…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$2,15M
Projekt będzie stanowić światowy przykład w dziedzinach takich jak właściwe odtworzenie zabytkowych budynków przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia architektonicznego.Kompleks mieszkalny posiada 76 apartamentów, 36 apartamentów na poddaszu, 3 sklepy, kryty basen, spa, plac zabaw, centrum o…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,59M
Oferujemy wille z dużymi ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro i morze.Można zbudować basen.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, kawiarnie i restauracje, siłownię, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweS…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$452,651
W tym kompleksie jest coś więcej niż domy. Istnieją bujne ogrody, wesołe dzieci, przestronne balkony tarasowe na relaks z przyjemnością i wiele więcej. Są tylko 342 rodziny, natura i szczęście. W domkach nisko wznoszących się, drzwi otwarte do ogrodu, tarasy i balkony.CechyBasen i basen dla …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,08M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, ochrona wokół zegara, trzypoziomowy parking podziemny, centrum fitness, spa z sauną, hamam i jacuzzi, sala konferencyjna, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, odkryte baseny…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$158,180
Projekt Forev Modern Haliç, wznoszący się obok historycznej tekstury Eyüp i Golden Horn, oferuje optymalne przestrzenie mieszkalne zgodnie z dzisiejszymi trendami z przywilejami jakie oferuje. Nasze apartamenty, zaprojektowane odpowiednio do każdej potrzeby, otwierają drzwi komfortowego życi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,41M
Oferujemy piękne wille z panoramicznym widokiem na Morze Marmara, ogrody i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa, kryty basen i klub sportowy.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu jednego z największ…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$244,000
Dünya Şehir Maltepe to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy położony po azjatyckiej stronie Stambułu, w dzielnicy Maltepe – Esenkent. Inwestycja zajmuje powierzchnię 26 000 m² i obejmuje ponad 780 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w dziewięciu budynkach, z których wiele oferuje panoramiczne wid…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turcja
od
$193,993
Cechy:Lush ogrodów krajobrazowychBieganie i spaceryPrzyjazne dla dzieci place zabaw i otwarte przestrzenie dla działań rodzinnychBaseny kaskadowe i elementy dekoracyjne wodyBezpieczne i wspólne obszary dla komfortowego doświadczeniaPrzestrzenie socjalne przeznaczone do działalności wielofunk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$5,42M
Jeden z największych projektów nieruchomości mieszkaniowych w Stambule. Oprócz apartamentów, obejmuje biura, centrum handlowe, 5 * hotel. Pierwsze 11 pięter jest zajęte przez hotel, a następnie są 320 apartamentów, z których 197 są w pełni umeblowane. Ponadto znajduje się prywatny basen, spa…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Turcja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Dlaczego ta nieruchomość Apartamenty na sprzeda ¿w Beylikdüzu Istanbul, z charakterystycznym estetycznym i funkcjonalnym wzornictwem. Zdrowe życie w sercu zielonych ogrodów, które inspirują pokój. Jest blisko centrów handlowych i wybitnych instytucji edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$318,348
Oferujemy apartamenty z przestronnymi tarasami.W rezydencji znajduje się centrum fitness, basen, sauna, łaźnia turecka, place zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, centrum handlowe.Zakończenie - kwiecień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu autostr…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Pokaż wszystko Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Turcja
od
$350,000
Via Life Eyup to nowoczesny kompleks mieszkaniowy będący w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Eyüp Sultan w Stambule, na działce o powierzchni 12 000 m². Projekt obejmuje 5 budynków z ponad 350 mieszkaniami o zróżnicowanych układach – od 2+1 do 5+1 – łączących nowoczesny design, funkcjonalno…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$3,69M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$422,650
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z różnymi układami (od 1 do 4 sypialni).Rezydencja oferuje baseny i terenów zielonych, parking, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, salę fitness i saunę, restauracje, kawiarnie i sklepy.Zakończenie - luty 2024 r.Lokalizacja i pobliska infr…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turcja
od
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mie…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$315,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 …
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewni…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$480,507
Nowoczesna rezydencja oferuje szeroką gamę apartamentów: mieszkania z 1-3 sypialniami, dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się bezpośrednio przed centrum handlowym Palladium, 350 metrów od stacji metra Atasehir, a w pobliżu popularny…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$799,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turcja
od
$178,000
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Stambule Kucukcekmece obok stacji szybkiego transportu. To tylko kilka kroków od wiodących ośrodków edukacyjnych i zdrowotnych w regionie. Jest to obiecująca okazja w jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych w mieście…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
227,057
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$371,572
Projekt po europejskiej stronie Istambułu, w Beylikdüzu, nowym obszarze miejskim Istambułu. Kompleks nad Morzem Marmara i parkami. Stacja metra w pobliżu jest zaletą i wartością dla inwestorów.Projekt posiada 3 bloki z przestrzenią komercyjną i wiele płaskich układów: 1-2 sypialnie standardo…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
, Turcja
od
$240,000
Liczba kondygnacji 12
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Strefa projektu jest jednym z najważniejszych centrów europejskiego Stambułu. Bliskość Hayat Valley Park sprawia, że jest to miejsce docelowe dla inwestorów i osób pragnących żyć w sercu natury. Projekt jest gwarantowany przez rząd i obejmuje 1156 mi…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$128,334
Projekt posiada 9 oddzielnych budynków mieszkalnych, jak również 33 sklepów i powierzchni biurowej.Kompleks mieszkalny posiada apartamenty z 1- 4 sypialniami, o powierzchni 41 - 227 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu W kompleksie mieszkalnym znajduje się także sauna, basen dla dzieci, hamma…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$517,718
Wiodący turecki deweloper rozpoczął sprzedaż nowego projektu z widokiem na morze, Wyspy Książąt i las. Projekty tego dewelopera zawsze mają wysoką jakość, doskonałe lokalizacje i najlepsze materiały na rynku.Projekt mieszkalny składa się z 3 bloków, zadaszony parking, społeczne i zielone obs…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$338,245
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro i morze Marmara.W rezydencji znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci, zieleń, siłownia, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w odległości minuty spacerem od wybrzeża i nowego Kanału Stamb…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zeytinburnu, Turcja
od
$348,428
Opcje wykończenia Gotowe
Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali m…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$2,10M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$272,586
Infrastruktura projektu:Kryty basenSiłowniaŁaźnia tureckaSaunaWewnętrzne ścieżki spacerowePlace zabaw dla dzieciParking zamknięty i otwarty24- godzinna ochronaZakończenie - wrzesień 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokiej jakości wykończenia3- meter- wysokie sufity3 urządzenia elekt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$188,024
Oferujemy apartamenty z tarasami i widokiem na morze i marinę.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, sauna i łaźnia turecka, siłownia, kawiarnia, parking.Zakończenie - marzec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$240,040
Nowy kompleks mieszkalny z różnymi typami apartamentów: dwupokojowy, trzypokojowy i czteropokojowy.Oprócz apartamentów projekt posiada place zabaw dla dzieci, kryty i odkryty parking, odkryty basen, łaźnię turecką, saunę, kawiarnię, centrum fitness oraz całodobową ochronę.Lokalizacja i pobli…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Pokaż wszystko Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Buyukcekmece, Turcja
od
$185,000
Albatros Life oferuje elegancki styl życia w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Projekt obejmuje nowoczesne apartamenty oraz lokale handlowe położone w spokojnej nadmorskiej okolicy i jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania. Albatros Life łączy komfort, prywatność i przyjazne rodzino…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$3,27M
Kompleks mieszkalny składa się z willi z 4-5 sypialniami. Domy posiadają balkony lub tarasy. Znajdują się obok przystani.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacji, nadmorskiego miasta Istanbul z 55 km wybrzeża.Istnieje możliwość uzyskania zniżki do 10%.Opcje Villa:Tw…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$312,425
Oferujemy przestronne i wysokiej jakości apartamenty z różnymi układami. Niektóre mieszkania mają widok na morze i wyspy.Rezydencja highly-rise oferuje siłownię i centrum fitness, saunę, kryty basen, łaźnię parową, parking i garaż, łaźnię turecką, teren krajobrazu, boiska sportowe i place za…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$543,181
Projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Uskudar w Anatolijskiej części Stambułu, otoczony rezerwatami przyrody i parkami leśnymi.Projekt oferuje malowniczy widok na Wieżę Telewizyjną Çamlıcu, do której można dotrzeć w 8 minut samochodem, aby cieszyć się śniadaniem z pokładu widokowego.W p…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Pokaż wszystko Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
Prestiżowa lokalizacja w Beyoğlu z panoramicznym widokiem na Złoty Róg Golden Palace Halic to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Beyoğlu – jednej z najbardziej tętniących życiem i historycznie najważniejszych dzielnic Stambułu. Inwestycja oferuje spektakularne panoramicz…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$167,133
Projekt obejmuje:widoki na morze i miastosala gimnastycznaparkingbezpieczeństwoplac zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się bezpośrednio nad morzem i jest otoczona wszelką niezbędną infrastrukturą, w tym parkami i przystani z restauracjami i barami.Wes…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$198,968
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki, parking i garaż, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 800 metrówCentrum handlowe - 5 minutUniwersytet - 5 minutLotnisko w Stambule - 35 minutSzpital - 1 kmWyb…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$301,537
Unikalnym rodzajem projektu jest współżycie, które przewiduje wspólne zakwaterowanie dla osób o wspólnych zainteresowaniach. Charakterystyczną cechą tego typu mieszkań jest prowadzenie wspólnych imprez i komunikacja na wspólnych obszarach życia.Projekt posiada 128 nowoczesnych i w pełni umeb…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$1,06M
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, baseny dla dzieci i dorosłych, park, korty tenisowe i koszykarskie, arena jeździecka.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy centralnej.TEM Highway - 1 minutaMaslak - 3 minutyLotnisko w Stambule - 25 minut
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Apartamentowiec Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Liv Bahçeşehir oferuje prestiżowy styl życia w dzielnicy Bahçeşehir w Stambule, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, które zajmują 70% powierzchni całego projektu. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom prywatność, komfort oraz spokojne otoczenie. L…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Pokaż wszystko Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Apartamentowiec FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL to nowoczesny projekt mieszkaniowy firmy Forev Yapı, zlokalizowany w dzielnicy Gaziosmanpaşa w Stambule. Oferuje doskonały dostęp do metra oraz wygodę miejskiego życia w jednej z najszybciej rozwijających się części miasta. FOREV TEM ISTANBUL obejmuje 2 budynki, 147 mie…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$1,91M
Nowy obszar mieszkalny w historycznym centrum Stambułu, na brzegu zatoki Golden Horn! Oferujemy nowoczesne urządzone apartamenty z przestronnymi balkonami i tarasami, panoramiczne widoki na stare miasto, 5- star service. Rezydencja obejmuje 4 hotele premium, 270 sklepów, 2 muzea, budynki biu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$226,698
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z różnymi układami.Apartamenty na najwyższym piętrze mają tarasy na dachu i apartamenty na parterze posiadają prywatne ogrody.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, klub dla dzieci, kawiarnia.Zakończenie - czerwiec 202…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$297,457
W rezydencji znajduje się ochrona wokół zegara, baseny i boiska sportowe, siłownia, plac zabaw dla dzieci, sauna i hamam, parking.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Infrastruktura Obiekt znajduje się w zielonej okolicy, w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych infrastruktury.Szkoła - 5 minu…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Apartamentowiec Pelit Levent
Kagithane, Turcja
od
$224,000
Pelit Levent to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny położony w dzielnicy Levent–Kağıthane w Stambule. Projekt łączy funkcje mieszkaniowe, handlowe i rekreacyjne, oferując nowoczesny styl życia w jednej z najważniejszych biznesowych części miasta. Dzięki centralnej lokalizacji i współczesnej a…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$953,719
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 16
Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu. Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambu…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$394,453
Kompleks mieszkalny blisko Stambułu i wybrzeża Stambułu. Otoczony przyrodą, spokojnym środowiskiem i obszarami otwartymi. Nowy projekt kanału zmieni oblicze obszaru i szybko zwiększy wartość inwestycji jeszcze bardziej. Wysokiej jakości materiał, nowoczesna, funkcjonalna i estetyczna archite…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$582,975
W rezydencji znajduje się zieleń, ochrona, boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, kryte i odkryte baseny, parking, restauracja, siłownia, sauna i hamam, boisko do koszykówki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dworzec Metrobus - 2 kmCentrum miasta - 2 kmCentrum handlowe - 3 kmStacj…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$570,042
Oferujemy przestronne apartamenty z tarasami krajobrazu.Rezydencja oferuje tarasy i jacuzzi, panoramiczny widok na morze, supermarket, kawiarnie amd restauracje, odkryty basen, korty tenisowe i koszykarskie, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$827,324
Nowoczesny kompleks składa się z apartamentów, penthouses, wielu biur, sklepów i pięciogwiazdkowego hotelu. Ponadto:centrum sztuki, centrum wystawiennicze i sala dla 500 osób24- godzinna ochrona z nadzorem wideousługi conciergeduży parkingplac zabaw dla dziecispa z krytym basenem, sauną i si…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$174,097
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, siłownie, barbecue, malownicze widoki.Rezydencja posiada galerię sztuki, centrum fitness, wokół-zegar nadzoru wideo, ogrodów krajobrazowych i gazeboe.Zakończenie - maj 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 800 metrówLo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$381,023
Złożona infrastruktura:BasenSaunaSiłowniaLuksusowe lobbyOgród dachowyBezpieczeństwoParkingSale konferencyjneŁaźnia tureckaZakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dworzec autobusowy - 1 minutaStacja metra - 15 minutCentrum handlowe Cevahir - 5 minutTrump Tower - 7 …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Venara Güneşli
Apartamentowiec Venara Güneşli
Apartamentowiec Venara Güneşli
Apartamentowiec Venara Güneşli
Apartamentowiec Venara Güneşli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Venara Güneşli
Apartamentowiec Venara Güneşli
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
Venara Güneşli to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w samym sercu Güneşli (Bağcılar) w Stambule. Projekt wyróżnia się elegancką architekturą oraz doskonałym połączeniem z miastem dzięki stacji metra Mimar Sinan, oddalonej zaledwie o 50 metrów. Kompleks Venara Güneşli obejmuje 211 …
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$594,903
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Bosforus.Rezydencja oferuje kryte baseny, hamam i saunę, centrum fitness i studio pilates, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Most Bosphorus - 10 minutLotnisko - 32 minuty
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,50M
Projekt willi z unikalną lokalizacją w Stambule po stronie azjatyckiej w okolicy Beykoz.Projekt oferuje piękne widoki na lasy i Morze Czarne. Położony z dala od miejskiego hałasu.Każda willa będzie miała dwa lub trzy piętra.Domy mają różne układy, z 1-2 salonów i 3- 6 sypialni.Projekt podzie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$686,439
Dzięki swojej lokalizacji nabrzeża i luksusowej architektury projektowej, rezydencja obiecuje ci wymarzone życie.W projekcie, który składa się z 6 bloków w 3 piętrach każdy, w sumie 36 opcji, w tym duplexes ogrodowych, duplexes dachu i mieszkań, od 2 + 1 do 6 + 2, gdzie zbieramy spokój i luk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turcja
od
$407,883
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazukryty basenodkryty obszar fitnessboiska do siatkówki i koszykówkiplac zabaw dla dzieciparkingszlaki piesze i roweroweLokalizacja i pobliska infrastruktura W okolicy Sile znajdują się zamki i piaszczyste plaże. Odległość od lotniska wynosi 71 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$467,574
Namli Vadi jest unikalnym doświadczeniem życiowym w sercu Stambułu. Apartamenty z 1-2 sypialnie są oferowane do Państwa gustu w 7- piętrowym luksusowym projekcie z nowoczesnym designem.Zakończenie - koniec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Vadi Istanbul - 2 minutyStacja metra - 5 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$218,864
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, salon, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sauna i hamam, centrum fitness, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odleg…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turcja
od
$192,003
Nowy kompleks mieszkalny, z 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty z tarasem lub ogrodem i sufitami 3.15 metrów. Właściciele lub najemcy mogą skorzystać z wszystkich zalet usługi utrzymania domu. Kompleks mieszkalny oferuje wygodną infrastrukturę:parking podziemny2 sale konferencyjnebiurasala fitne…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Referans Beşiktaş
Apartamentowiec Referans Beşiktaş
Apartamentowiec Referans Beşiktaş
Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
Referans Beşiktaş – Luksusowe Apartamenty Blisko Bosforu w Sercu Stambułu Referans Beşiktaş to ekskluzywny projekt mieszkaniowy, który stanowi nowoczesną interpretację luksusowego życia w jednej z najbardziej prestiżowych i historycznych dzielnic Stambułu. Koncepcja architektoniczna opier…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$238,761
W rezydencji znajduje się zieleń z altany i baseny ozdobne, system bezpieczeństwa, sauna i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Istambułu, 1 minuty spacerem od jeziora.Metrobus - 1 kmStacja m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$542,882
Oferujemy apartamenty z różnymi układami w nowoczesnej i wygodnej rezydencji
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$964,993
Oferujemy przestronne apartamenty z widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się siłownia, ochrona, zieleń.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowych, szkoły i przedszkola.Kadiköy jest jednym z najbardziej starożytny…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Pokaż wszystko Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Turcja
od
$155,000
Parkway Beylikdüzü to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu rodzin w prestiżowej okolicy Adnan Kahveci. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne z około 90 apartamentami oraz lokalami handlowymi, łącząc wygodę, potencjał…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$360,243
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$467,822
Oferujemy jasne apartamenty z tarasami.Rezydencja oferuje duże tereny krajobrazowe, odkryty basen, saloniki, ścieżki rowerowe, dzieci; place zabaw, kryty basen i saunę, centrum fitness, pole golfowe, kort tenisowy i klub jeździecki, parking, ochrona przed zegarami.Zakończenie - listopad 2025…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$361,127
Oferujemy przestronne apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, tereny zielone, łaźnie tureckie, sauny i sauny parowe, ochrona, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 kmStacja tramwajowa - 900 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$434,745
Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraparking podziemnyodkryty basen podgrzewanyŁaźnia tureckasaunasala gimnastycznakąpieliska opalająceobszary dla pieszychWyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie pułapyOkna podłóg i sufitów aluminiowychUrządzenia kuchenneKlimatyzacjaOgrzewanie elektry…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$149,226
Kompleks jest największym i najbardziej prestiżowym projektem miejskim regionu - doskonałą harmonią życia ekologicznego i nowoczesnej wygody miejskiej. Rozprzestrzenianie się powierzchni o powierzchni 15 000 m ², przy 70% powierzchni zielonej, obejmuje 442 budynki mieszkalne i 40 obiektów ko…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,45M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$258,657
Projekt znajduje się obok jednego z największych parków w Stambule.Projekt składa się z 9 bloków, każdy budynek składa się z 3 pięter. Projekt posiada 104 mieszkania o różnych stylach i rozmiarach, z 1- 4 sypialniami.Kompleks mieszkalny posiada różne obiekty rekreacyjne, takie jak basen, alt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$529,860
W rezydencji znajduje się zadaszony parking, aquapark, sklepy, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, zielona strefa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednym z najlepszych obszarów azjatyckiej części miasta, w pobliżu plaż, uniwersytetu, parku, restauracji
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,25M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,625
Rezydencja oferuje boiska sportowe i centrum fitness, saunę i łaźnię turecką, pilates area, park i duże ogrody krajobrazowe, basen, kawiarnie i restauracje, ścieżka rowerowa.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 1 kmAutostrada E- 5 - 5 kmUniwersyt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$298,452
Rezydencja dysponuje 4-poziomowym parkingiem, siłownią, sauną, miejscem do grillowania na dachu, całodobową ochroną i monitoringiem wideo.Zakończenie - koniec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$282,703
W połączeniu z dynamiką i komfortem życia miasta, rezydencja oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe z ekskluzywną nowoczesną architekturą i rozległych obiektów. Z wysokowydajnym i przestronnym wnętrzem, centralnej lokalizacji i przyjaznych dla środowiska funkcji, obiecuje luksusowy styl życ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turcja
od
$249,188
Encompassing 2,281 apartamenty, większość widoków panoramicznych na morze i Wyspy Książąt, kompleks tworzy unikalne połączenie estetyki i komfortu:Ogród Duplexes: Idealny dla tych, którzy chcą żyć w harmonii z naturą.Townhouses: Zaprojektowany dla tych, którzy pragną przestronnych, prywatnyc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$336,166
W rezydencji znajduje się zieleń i salon, sklepy i system bezpieczeństwa, garaż, plac zabaw dla dzieci, basen, sauna, łaźnia turecka i łaźnia parowa, centrum fitness.Zakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Basaksehir, w pobliżu lo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$510,351
Ten wyjątkowy projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą poziomą i wzornictwem wnętrz. Więcej niż tylko dom, ten kompleks obiecuje radosną atmosferę dla szczęśliwego życia rodzinnego. Kompleks oferuje szeroki zakres aranżacji apartamentów od 1 + 1 do 3 + 1, nadaje się do różnych stylów życ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$311,981
Rezydencja oferuje hotel pięciogwiazdkowy, kryty i odkryty teren sportowy, kryte i odkryte baseny, salę gimnastyczną i spa, saunę, łaźnię parową i łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci i ogrody, kino na świeżym powietrzu, karaoke i sale muzyczne, pokój gier, barbecue, sale konferencyjne, pa…
Agencja
TRANIO
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Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Pokaż wszystko Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$703,609
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - IstanbulTa ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i za…
Agencja
Right way Group
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$2,71M
Kompleks mieszkalny w cichej okolicy, otoczony zielenią.Projekt obejmuje 4 budynki, teren krajobrazowy z rekreacji i małych jezior, magazyn.Każdy apartament posiada salę wstępną, salon z jadalnią, kuchnię, 3- 4 sypialnie, 2-3 łazienki, balkon lub taras. Niektóre apartamenty mają pralnię, spa…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
Apartamentowiec Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule
, Turcja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 25
Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy ultra luxury położony bezpośrednio przy marinie Ataköy w dzielnicy Bakırköy. Projekt obejmuje zaledwie 72 wyjątkowe rezydencje zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık i oferuje panoram…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$248,710
Koncepcja składa się z 2 wycieczki, które mają 200 drzew na każdej fasadzie. Istnieją zielone i kolorowe balkony na każdym rogu.salonkwadratbasensala fitness z jogą i pilates obszarówspahamamsupermarketbutikikawiarniewidok na lasLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest obok…
Agencja
TRANIO
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