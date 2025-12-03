  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Tuzla, Turcja

Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turcja
od
$253,684
Pierwszorzędny kompleks mieszkalny obejmuje własną marinę, baseny, tereny zielone, teatr, kino, centrum handlowe z luksusowymi markami, restauracje, pola sportowe, miejsca edukacyjne i kulturalne. Istnieją 1, 2 i 3 sypialnie apartamenty do wyboru.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Komplek…
Zespół mieszkaniowy Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Tuzla, Turcja
od
$1,79M
Oferujemy przestronne apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się plaża, terenów zielonych, kort tenisowy, boiska sportowe, ścieżki joggingowe, spa i centra fitness z widokiem na morze, joga i pilates studia, kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci i place zabaw,…
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Tuzla, Turcja
od
$128,000
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 91–277 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA ( Strona azjatycka, region Tuzla ). Niesamowity projekt z widokiem na morze i Wyspy Księżniczki ( 80% ) oferuje wysokiej jakości styl życia i możliwości inwestycyjne. Cechy projektu: - 474 mieszkania +…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
91.0
128,000
Mieszkanie 2 pokoi
170.0
184,000
Mieszkanie 3 pokoi
235.0
572,000
Mieszkanie 4 pokoi
277.0
826,000
