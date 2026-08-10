, Turcja

Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami …