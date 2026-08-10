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Nowe budynki na sprzedaż w Stambuł

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54
Basaksehir
45
Sariyer
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Apartamentowiec JW Marriott Tarabya
Apartamentowiec JW Marriott Tarabya
Apartamentowiec JW Marriott Tarabya
Apartamentowiec JW Marriott Tarabya
Apartamentowiec JW Marriott Tarabya
Sariyer, Turcja
od
$712,000
JW Marriott Tarabya to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy obejmujący 215 rezydencji oraz 22 lokale biurowe, położony w prestiżowej dzielnicy Tarabya (Sarıyer) po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę z zachwycającymi widokami na Bosfor i Las Belgradzki, oferując…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$2,13M
Brand Vadi Istanbul Projekt jest szczytem luksusowego rozwoju willi, rozciąga się na 287000 m2 w pożądanej dzielnicy willi Büyükçekmece w Stambule. Ten wyjątkowy projekt oferuje 225 skrupulatnie zaprojektowane wille z osobnym basenem i rozległą przestrzenią ogrodową.Ze szczególnym uwzględnie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$541,373
Oferujemy apartamenty z różnymi układami. Górne piętra mają malowniczy widok.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, jogi i studia pilates, parking i garaż, plac zabaw dla dzieci, zielona powierzchnia 4,500 m2.Lokalizacja…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$529,860
W rezydencji znajduje się zadaszony parking, aquapark, sklepy, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, zielona strefa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednym z najlepszych obszarów azjatyckiej części miasta, w pobliżu plaż, uniwersytetu, parku, restauracji
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Istova Green
Apartamentowiec Istova Green
Apartamentowiec Istova Green
Apartamentowiec Istova Green
Kagithane, Turcja
od
$313,000
Istova Green to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kağıthane w Stambule. Projekt obejmuje 130 stylowych apartamentów rozmieszczonych w dwóch 14-piętrowych wieżach, oferując komfort, wygodę oraz inteligentne rozwiązania dla współczesnego stylu życia. Istova Green wyróżni…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$605,856
Oferujemy wille z basenem, barbecue area, parking.Zakończenie - lipiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Ogrzewanie podłogoweKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 800 metrów od plaży, w centrum Sile, na obrzeżach Stambułu
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$328,296
Rezydencja oferuje duże tereny zielone, odkryty basen, parking, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, w ciągu 3 minut spacerem od autostrady E…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$298,452
Rezydencja dysponuje 4-poziomowym parkingiem, siłownią, sauną, miejscem do grillowania na dachu, całodobową ochroną i monitoringiem wideo.Zakończenie - koniec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,41M
Oferujemy piękne wille z panoramicznym widokiem na Morze Marmara, ogrody i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa, kryty basen i klub sportowy.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu jednego z największ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$780,948
Projekt składa się z dwupiętrowych willi o powierzchni 280 m2. Każda willa posiada przestronne pokoje, nowoczesne kuchnie, luksusowe łazienki, duże ogrody. wille, zaprojektowane z myślą o architekturze poziomej niskiego wzrostu, oferują idealne zakwaterowanie dla rodzin.Urządzeniabasensala g…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Elite World Residence
Apartamentowiec Elite World Residence
Apartamentowiec Elite World Residence
Apartamentowiec Elite World Residence
Apartamentowiec Elite World Residence
Apartamentowiec Elite World Residence
Kagithane, Turcja
Cena na zgłoszenie
Doskonała lokalizacja i koncepcja rezydencji w standardzie hotelowym Elite World Residence to projekt mieszkaniowy o koncepcji hotelowej, zlokalizowany w Yeni Levent–Kağıthane, jednej z najbardziej strategicznych i najszybciej rozwijających się części Stambułu. Projekt powstał we współpra…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i korty tenisowe, centrum fitness, place zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, zielona okolica, altana, grill, basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, parking, system bezpieczeństwa.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$289,498
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się odkryty basen, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, kawiarnia, place zabaw dla dzieci, duży obszar zielony.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne Franke / Siemens (piekarnik, ku…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$447,678
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje duże powierzchnie zielone, garaż, kryte i odkryte baseny, saunę i łaźnię parową, siłownię, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu międzynarodowych szkół, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turcja
od
$268,606
Mieszany projekt z mieszkalnymi i komercyjnymi obszarami na 68.200 m2 powierzchni ziemi z 54.402 m2 powierzchni krajobrazu. Projekt, który ma duży obszar zielony, ma na celu wprowadzenie środowiska społecznego i stosunków sąsiedzkich. Projekt obejmuje wiele funkcji, jak również obszarów społ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$985,884
Privé Kemer oferuje Państwu i Waszej rodzinie zupełnie nowe życie z elegancką, nowoczesną i niską architekturą, ulepszającą życie i wygodną, przyjazną dla środowiska technologią, bezpieczeństwem i wszystkimi innymi przywilejami.Cechybaseny kryte i odkryterestauracjacentrum spasala gimnastycz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$361,127
Oferujemy przestronne apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, tereny zielone, łaźnie tureckie, sauny i sauny parowe, ochrona, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 kmStacja tramwajowa - 900 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$189,019
Oferujemy apartamenty z balkonem i widokiem na morze.Rezydencja oferuje duży zielony obszar, salon i ścieżki spacerowe, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, basen, trzypoziomowy garaż, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyMost Kartal - …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Focus Güneşli
Apartamentowiec Focus Güneşli
Apartamentowiec Focus Güneşli
Apartamentowiec Focus Güneşli
Apartamentowiec Focus Güneşli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Focus Güneşli
Apartamentowiec Focus Güneşli
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
Focus Güneşli oferuje ekskluzywne apartamenty klasy premium w dzielnicy Bağcılar w Stambule, w prestiżowej części Mahmutbey. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi mieszkaniami 2+1 i 3+1 oraz wysokiej klasy udogodnieniami, zapewniając idealne warunki do komfortowego życi…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$262,637
W rezydencji znajdują się sauny, łaźnia parowa i łaźnia turecka, park na dachu, centrum fitness, kino na świeżym powietrzu, trzypoziomowy parking, kryte i odkryte baseny, boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, grill.Zakończenie - styczeń 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dwo…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Apartamentowiec Luna Dragos
Maltepe, Turcja
od
$330,256
Luna Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy na dużą skalę, położony w dzielnicy Maltepe po azjatyckiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych, tworząc przyjazną przestrzeń do życia z dogodnym dostępem do najważniejszych szlaków komunik…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Next Level İstanbul
Apartamentowiec Next Level İstanbul
Apartamentowiec Next Level İstanbul
Apartamentowiec Next Level İstanbul
Apartamentowiec Next Level İstanbul
Apartamentowiec Next Level İstanbul
Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
Next Level İstanbul to prestiżowy projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Levent–Beşiktaş, jednej z najbardziej ekskluzywnych i dynamicznie rozwijających się dzielnic Stambułu. Inwestycja znajduje się przy alei Büyükdere, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, zapewniając doskonały…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Pokaż wszystko Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Akzirve Strada Bahçeşehir to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, obejmujący ponad 2 500 lokali mieszkalnych realizowanych w trzech etapach. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz koncepcję komfortowego życia stworzoną…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$290,493
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, odkryty basen, jezioro, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu uniwersytetów, 5-gwiazdkowych hot…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Apartamentowiec The Vira Istanbul
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
Projekt Vira Istanbul znajduje się w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, jednej z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się części miasta. Kompleks zajmuje powierzchnię 92 000 m² i obejmuje 17 nowoczesnych budynków mieszkalnych. Oferuje 1 156 apartamentów o układach od 1+1 do 4+1…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$2,01M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turcja
od
$418,827
Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami i 3 piętra z przestrzenią komercyjną.Kompleks posiada również dogodną infrastrukturę: centrum fitness, saunę, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe wielofunkcyjne, pokoje hotelowe oraz urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$1,00M
Kompleks mieszkalny jest zaprojektowany jako małe miasteczko z uprzywilejowaną lokalizacją - w pobliżu nowego Międzynarodowego Centrum Finansowego, w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Azjatyckiej części Stambułu.Projekt posiada niskie budynki mieszkalne, duży park miejski z ścieżkam…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$557,109
Rezydencja wyróżnia się jako wybitny projekt oferujący wszystkie udogodnienia nowoczesnego życia w dynamicznej i prestiżowej dzielnicy Beşiktaşu w Stambule. Projekt opracowany przez Babacan Yapı ma zostać ukończony w grudniu 2026 r. Położony w jednym z Beşiktaşs najbardziej wysublimowanych o…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$2,36M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$467,574
Namli Vadi jest unikalnym doświadczeniem życiowym w sercu Stambułu. Apartamenty z 1-2 sypialnie są oferowane do Państwa gustu w 7- piętrowym luksusowym projekcie z nowoczesnym designem.Zakończenie - koniec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Vadi Istanbul - 2 minutyStacja metra - 5 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$720,176
Oferujemy różne apartamenty z magazynami.Rezydencja składa się z 4 budynków (2 budynki biurowe, 1 blok mieszkalny, hotel) i posiada windy, taras na 10 piętrze, pracy zbiorowejpowierzchnie, bar na dachu, kino na zewnątrz, studio jogi i siłownia na zewnątrz, arbuzy i obszary rekreacyjne, barbe…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turcja
od
$178,000
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Stambule Kucukcekmece obok stacji szybkiego transportu. To tylko kilka kroków od wiodących ośrodków edukacyjnych i zdrowotnych w regionie. Jest to obiecująca okazja w jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych w mieście…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
227,240
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$945,096
Oferujemy komfortowe wille z dwoma miejscami parkingowymi, hamam, saunę i siłownię, panoramiczny widok na morze, miasto i otaczającą naturę.Rezydencja dysponuje basenem, ogrodami i ochroną wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w domu ParkietOgrzewanie podłogoweOkna z aluminiumKlimatyzacja w…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Sega Metro Park
Apartamentowiec Sega Metro Park
Apartamentowiec Sega Metro Park
Apartamentowiec Sega Metro Park
Apartamentowiec Sega Metro Park
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sega Metro Park
Apartamentowiec Sega Metro Park
Kucukcekmece, Turcja
od
$190,000
Sega Metro Park to prestiżowy projekt mieszkaniowo-inwestycyjny położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 6 500 m² i składa się z sześciu 9-piętrowych budynków, oferujących 291 mieszkań o układach 2+1 i 3+1 oraz 44 lokale handlowo-usługowe. Sega Metro P…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,40M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$535,222
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, balkonami i tarasami.Rezydencja oferuje duży obszar zielony, parking, basen, centrum fitness, łaźnię turecką, saunę i łaźnię parową, kryte i odkryte place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Zespół mieszkaniowy Turkish citizenship by investment!
Maltepe, Turcja
od
$460,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w dzielnicy Maltape.Pakiet apartamentowy dla tureckiego obywatelstwa:Dwa apartamenty: 1 + 1 i 1 + 1 na 435.00 USUDwa apartamenty: 2 + 1 i 1 + 1 na 485.00 USUNa życzenie wyślemy wideo naszych klientów kupujących mieszkania w tym kompleksi…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$357,730
Oferujemy komfortowe apartamenty (2, 3, 4 sypialnie) z przestronnych balkonów, tarasu i prywatnych ogrodów.W rezydencji znajdują się ogrody, baseny, sauna i łaźnia turecka, studio pilates, boisko do koszykówki, dwie siłownie, kryty parking.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Wyposażenie i wyposaże…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$412,858
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazuzewnętrzne obszary sportowesala gimnastycznacentrum spasauna i jacuzzikryty basenplace zabaw dla dzieciprywatne miejsca parkingoweZakończenie - grudzień, 30 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 40 kmCentrum hand…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turcja
od
$312,000
Stara Tem Sultangazi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w europejskiej części Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 23 500 m² i składa się z 7 budynków mieszkalnych, z których każdy liczy 13 pięter. Projekt oferuje apartamenty o powierzchni od 68 do 204 m², dzięki czemu jest do…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$264,627
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, zieleń.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 12 minutStacja metra - 12 minutNowe lotnisko w Stambule - 25 minutCentrum handlowe - 15 minutPlaża - 10 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$284,524
Wyjątkowa opcja życia w centrum miasta dla tych, którzy realizują swoje marzenia. Wyjątkowy widok na Wyspy Książęce, który jest tematem wierszy na Anatolijskiej stronie, staje się ważną częścią twojego życia w kompleksie. Wystarczy tylko otworzyć zasłony, aby zanurzyć się w oszałamiającym wi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$261,799
Każdy sen zasługuje na szansę. Czasami życie staje się takie, że nawet marzenia są przez nie przyćmione. Rezydencja składa się z 227 apartamentów i tworzy różnicę ze względu na unikalną lokalizację, kompletne udogodnienia socjalne i liczne przywileje, pozwala na życie znacznie większe.ogródw…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turcja
od
$557,109
Nowy budynek oferuje przestronne apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia handlowe. Konstrukcja odpowiada nowoczesnym technologiom, wykorzystywane są materiały wysokiej jakości.Cechy mieszkania okna podwójne szkliwioneżaluzje zewnętrznepudełka na elewac…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$395,522
Oferujemy przestronne apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się basen, joga i pilates, centrum fitness i sauna, parking.Zakończenie - grudzień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 30 metrówUniwersytety - 500 metrówMaslak - 2 km…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$461,605
Oferujemy luksusowe apartamenty w rezydencji z garażem i ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5, w centrum Stambułu, zaledwie 1 minutę od szkoły, centrum handlowe, szpital, park, plaża i przystanki transportu publicznego.E- 5 a…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Zespół mieszkaniowy Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Kartal, Turcja
od
$480,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Peron Istanbul Kartal: styl życia i inwestycja w jeden kompleks!Odkryj nowy poziom komfortu - kup mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Peron Istanbul Kartal w jednym z najbardziej wysuniętych po Istambule obszarów.Apartamenty na sprzedaż2 + 1 apartamenty (od 114 m2 do 197 m2) od 5…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Turcja
od
$1,64M
Położony w obszarze projektu o powierzchni 53,181 m ², kompleks będzie oferował 41 wspaniałych willi otoczonych przyrodą w řílez Durusu - 46,678 m ² projektu składa się z terenów zielonych.Sala konferencyjna, w której możesz zarządzać codzienną działalnością wewnątrz starannie zaprojektowany…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$283,528
W rezydencji znajduje się basen, siłownia, sauna, łaźnia turecka i jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, kino, sala gier, parking na 5 piętrze.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyStacja metra - 5 minutTunel Eurazji - 8 minutLotnisko - 25 minut…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Apartamentowiec Nevbahar Suites
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Nevbahar Suites w Başakşehir – butikowe osiedle w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu Nevbahar Suites to butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Projekt został zaprojektowany z myślą…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,95M
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 16
Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu. Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambu…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$318,348
Nowe studia i apartamenty z różnymi układami w apartamencie-hotel. Miejsce zamieszkania:duże centrum biznesowebezpieczeństwo wokół zegarakawiarniakryty basen,wielofunkcyjne centrumsauna i spakonciergegarażsupermarketboisko do koszykówkiSuszarki i fryzjerkiWyposażenie i wyposażenie w domu Kli…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Turcja
od
$1,26M
Liczba kondygnacji 5
Babacan Port Royal Küçükçekmece Inteligentne apartamenty i możliwość inwestowania w StambuleBabacan Port Royal to nowoczesny projekt miejski, który odzwierciedla zmieniające się potrzeby mieszkaniowe rosnącej populacji Stambułu. Łącząc szeroki wachlarz typów apartamentów z rozległym zielonym…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$409,874
Kompleks mieszkalny składa się z 2 wysokich budynków i 270 mieszkań z 2-3 sypialniami. Oprócz mieszkań projekt posiada 335 miejsc parkingowych, basen, wyposażoną siłownię, saunę i 4 sklepy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony na obszarze, na którym prowadzone są najważniejsze badan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$578,855
Projekt przebudowy całego sąsiedztwa w centrum Stambułu. Zbudowano tu kompleks kilku jednostek mieszkalnych, biurowych i detalicznych oraz pięciogwiazdkowy hotel. Ulica dla pieszych z piekarniami, zakupami i warzywami przebiega przez cały blok.Dziedzińcy mają ogrody z małymi stawami. Każdy a…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turcja
od
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mie…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$426,603
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezent…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$660,137
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$344,214
Projekt ma innowacyjny projekt i jakość konstrukcji i obejmuje przestrzenie mieszkalne mające na celu integrację z naturą i harmonią. 3,750 m2 zielonej przestrzeni i krajobrazu pozwoli Ci wziąć głęboki oddech z dala od zatłoczenia metropolii, pozwalając poczuć świeżość przyrody w domu za każ…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,74M
Kompleks oferuje bogate obszary społeczne zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych szczegółów dla 95 wybitnych rodzin, gdzie można tworzyć przyjemne wspomnienia.kryty basensaunałaźnia parowasala fitnesswielofunkcyjny pokójodkryty basengrillboiska sportowe na wolnym powietrzuLokalizacja i …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$369,085
Projekt w luksusowej społeczności 251 domów i 20 przestrzeni handlowych. Składa się z 4 budynków.Estetycznie przyjemne 1-3 pokojowe apartamenty i 4-5 pokojowe duplexes.W pobliżu znajduje się centrum kulturalne, stacje metra, plaża, centra handlowe.Pierwsza płatność 35% i raty na 18 miesięcy.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$479,512
Nowy projekt w Kagitanie w europejskiej części Stambułu, blisko rzeki, otoczony zielenią.Projekt jest unikalny ze względu na włączenie przestrzeni handlowej (41 biur, 5 sklepów) dla komfortu mieszkańców oprócz jednego budynku mieszkalnego z apartamentami i siedem oddzielnych willi.Na sprzeda…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,19M
Nowy kompleks mieszkalny w stylu nadmorskich willi z widokiem na Bosforus. Apartamenty są wykończone w luksusowej jakości, każdy apartament posiada magazyn i miejsca w podziemnym garażu.Na terenie kompleksu mieszkalnego znajduje się: kawiarnia, strefa rekreacyjna, miniszklarnie, ogrody, komi…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$2,50M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Manzara İstanbul
Apartamentowiec Manzara İstanbul
Apartamentowiec Manzara İstanbul
Apartamentowiec Manzara İstanbul
Apartamentowiec Manzara İstanbul
Apartamentowiec Manzara İstanbul
Kagithane, Turcja
od
$283,447
Manzara İstanbul to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty klasy premium w Kağıthane w Stambule, w pobliżu prestiżowej dzielnicy Hamidiye. Inwestycja wyróżnia się spektakularnymi panoramicznymi widokami na Las Belgradzki oraz doskonałym dostępem do Vadi Istanbul, stacji metra…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Turcja
od
$455,000
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszanka nowoczesnej architektury i nieodłącznego poczucia historii, w pobliżu placu Taksim. Jest otoczony wieloma sklepami, restauracjami, parkami oraz obszarami archeologicznymi i turystycznymi. Wysokie luksusowe usługi w sercu historycznego miast…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$2,89M
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty i penthouses z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni). Mieszkanie posiada panoramiczny widok na miasto, prywatne tarasy i baseny.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, parking, sauna, kryty basen, łaźnia turecka i spa, centrum fitness …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$337,000
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Şişli w Stambule, oferujący luksusowy styl życia zaledwie kilka minut od najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych oraz najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta. AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ zape…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
od
$239,756
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, centrum fitness, łaźnię turecką i saunę, korty tenisowe i koszykarskie, plac zabaw dla dzieci, centrum handlowe.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaSzpital - 4 minutyUniwersytet - 5 minutMorze -…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$371,664
Kompleks mieszkalny w jednej z największych gmin, starych, historycznych i centralnych, w Eyup Sultan, obok Złotego Rogu.Akt tytułowy gotowy, odpowiedni dla tureckiego obywatelstwa, bez opłat za akt własności.27 bloków, każdy blok ma 10 pięter, typy apartamentów od 1 + 1 do 5 + 1, od 82 m2 d…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$722,567
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,07M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w elitarnym kompleksie nad morzem.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, garaż i parking, boisko do koszykówki i tenisa, centrum fitness, saunę, łaźnię turecką, pokój masażu, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, kawiarnię.Ko…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec RAMS Park House
Apartamentowiec RAMS Park House
Apartamentowiec RAMS Park House
Apartamentowiec RAMS Park House
Apartamentowiec RAMS Park House
Pokaż wszystko Apartamentowiec RAMS Park House
Apartamentowiec RAMS Park House
Sariyer, Turcja
od
$353,962
RAMS Park House Maslak to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z apartamentami na sprzedaż w dzielnicy Maslak w Stambule, zaprojektowany zgodnie z koncepcją łączącą miejski styl życia z bliskością natury. Położony w jednym z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu, projekt oferuje luksusowe…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Avenue Istanbul
Apartamentowiec Avenue Istanbul
Apartamentowiec Avenue Istanbul
Apartamentowiec Avenue Istanbul
Apartamentowiec Avenue Istanbul
Apartamentowiec Avenue Istanbul
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
The Avenue Istanbul to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, łączący luksus i nowoczesny styl życia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Morze Marmara. The Avenue Istanbul wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu głównych arterii …
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$166,053
Rezydencja oferuje usługi wokół zegara, sala bankietowa, bar i kawiarnia, basen dla dzieci, usługi concierge, centrum fitness, sala grająca, sala konferencyjna, kryty basen, restauracja, centrum spa, sauna.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pendik to obszar we …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turcja
od
$1,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. Po jednej stronie projektu jest Belgrad Forest, a po drugiej Vadi Istanbul Shopping Mall, który podkreśla wszystkie możliwości miasta od zakupów do rozrywki.Istnieje metra w pobliżu, łatwy dostęp do au…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Umraniye, Turcja
od
$229,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
TOR Finance City Istanbul: Apartamenty w dzielnicy Up- and- Coming ÜmraniyeTen ekskluzywny projekt mieszkaniowy znajduje się w szybko rozwijającej się dzielnicy Ümraniye po Anatolijskiej stronie Stambułu, zaledwie 5 minut od Stambułu Centrum Finansowego.Dzięki połączeniu nowoczesnych standar…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$304,420
Złożone cechy:Obszar zielony2-poziomowy parking podziemnySala gimnastyczna i saunaBasenSprzedażZakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Armoni Park Mall - 1 minutaCentrum handlowe - 15 minutPrzystanek autobusowy - 1 minutaMetrobus - 5 minutMarmaray - 10 minutStacja m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$179,071
W rezydencji znajduje się kryty basen, sauna i łaźnia parowa, siłownia, garaż, ochrona wokół zegara.Zakończenie - 2024.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 35 minutCentrum handlowe - 17 minutStacja metra - 1 minutaUniwersytet - 14 minutKlinika - 2 minutyPark - 5 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$124,355
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, sauny i łaźnie tureckie, siłownię, kawiarnię.Zakończenie - 2025.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweBudownictwo w kuchniMini lodówkaWysokie pułapyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska, parku, jezior…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$242,740
Unikalny projekt oferujący możliwość życia w samym centrum miasta i czuć się tak, jakbyś opuszczał miejski chaos.Oferujemy apartamenty z malowniczym widokiem na morze, Wyspy Książąt i miejsca parkingowe. Wnętrza zostały zaprojektowane przy użyciu funkcjonalnego podejścia architektonicznego. …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$2,71M
Kompleks mieszkalny w cichej okolicy, otoczony zielenią.Projekt obejmuje 4 budynki, teren krajobrazowy z rekreacji i małych jezior, magazyn.Każdy apartament posiada salę wstępną, salon z jadalnią, kuchnię, 3- 4 sypialnie, 2-3 łazienki, balkon lub taras. Niektóre apartamenty mają pralnię, spa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$649,487
Projekt obejmuje apartamenty mieszkalne, baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness, tereny sportowe, ścieżki spacerowe, ścieżki joggingowe, place zabaw, całodobową ochronę z monitoringiem wideo oraz miejsce parkingowe dla 700 samochodów.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Topka…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Apartamentowiec Sea Pearl Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Sea Pearl Ataköy to jeden z najbardziej luksusowych projektów mieszkaniowych w Stambule, oferujący bezpośredni panoramiczny widok na Morze Marmara. Inwestycja znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bakırköy, łącząc wyjątkową lokalizację z nowoczesną architekturą i najwyższym standardem życia. …
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turcja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$441,708
Projekt otoczony naturalnym krajobrazem jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska projektem przestrzeni życiowej składającym się z 177 kamienic. Wszystkie domy oferują stylowe wnętrza, elegancki krajobraz i osobisty kawałek przyrody. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby pomieścić …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$811,202
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń krajobrazu, parking, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - luty 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowyc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Turcja
od
$457,625
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z pięknymi tarasami i widokiem na las.Rezydencja oferuje plenerowe boiska sportowe, podgrzewany basen, ogrody krajobrazowe, całodobową ochronę, podziemny parking, hamam i saunę, siłownię.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$432,754
Każdy apartament w Piątym sezonie oferuje unikalną przestrzeń życiową. Ciesz się przyjemnością bycia bezpiecznym ze swoimi bliskimi i życia pokoju w pełni w swoim mieszkaniu, gdzie poczujesz estetyczne dotknięcia architektury...Złożona infrastruktura:parking krytybasencentrum spacentrum fitn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turcja
od
$1,93M
Nowoczesny kompleks mieszkalny w rozwiniętym obszarze, otoczony naturą. Niekończąca się zieleń, drogi wodne, wewnętrzny ogród na dziedzińcu, unikalny krajobraz, naturalna architektura. Głęboko błękitne jezioro w sercu lasu.Projekt obejmuje: apartamenty, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$582,622
Superior Suites jest częścią kompleksu mieszkalnego Batışehir. Batışehir to kompleks mieszkalny z pomieszczeniami komercyjnymi, hotelowych rezydencji znanych marek, biur i miejsc rozrywki.Projekt Superior Suites to nowy 15-piętrowy hotel apartamentowy z 175 pokojami. Obejmuje on urządzone ap…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Turcja
od
$415,000
Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$235,777
Kompleks oferuje luksusowe z widokiem na morze z niezrównanymi widokami, obiecując styl życia elegancji i spokoju.Zaprojektowany z technologii cięcia krawędzi i nowoczesnych udogodnień, 360 inteligentnych apartamentów oferuje mieszkańcom luksusowe i inteligentne doświadczenie życiowe dostoso…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$221,849
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna, łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, baseny, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt otoczony jest przyrodą i znajduje się 5 minut od lotniska w Stambule i 15…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Pokaż wszystko Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Apartamentowiec Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Turcja
od
$155,000
Parkway Beylikdüzü to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu rodzin w prestiżowej okolicy Adnan Kahveci. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne z około 90 apartamentami oraz lokalami handlowymi, łącząc wygodę, potencjał…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Apartamentowiec Marinada Residence Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy klasy ultra-luxury położony bezpośrednio nad wodą w dzielnicy Bakırköy, oferujący prestiżowe apartamenty zlokalizowane przy Ataköy Marina. Projekt obejmuje zaledwie 72 ekskluzywne rezydencje, zaprojektowane przez renomowaną praco…
Agencja
Binaa Investment
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Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turcja
od
$253,684
Pierwszorzędny kompleks mieszkalny obejmuje własną marinę, baseny, tereny zielone, teatr, kino, centrum handlowe z luksusowymi markami, restauracje, pola sportowe, miejsca edukacyjne i kulturalne. Istnieją 1, 2 i 3 sypialnie apartamenty do wyboru.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Komplek…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$542,882
Oferujemy apartamenty z różnymi układami w nowoczesnej i wygodnej rezydencji
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$510,351
Ten wyjątkowy projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą poziomą i wzornictwem wnętrz. Więcej niż tylko dom, ten kompleks obiecuje radosną atmosferę dla szczęśliwego życia rodzinnego. Kompleks oferuje szeroki zakres aranżacji apartamentów od 1 + 1 do 3 + 1, nadaje się do różnych stylów życ…
Agencja
TRANIO
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