New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €135,000

Doskonałe mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Alanyi, dzielnicy Mahmutlar w elitarnym kompleksie Elite Life 3. Kompleks położony jest 250 metrów od morza i długiej, zadbanej promenady z altanami i parkami ze sprzętem do ćwiczeń. Kilka metrów od głównej ulicy ze wszystkimi restauracjami, barami i sklepami, bazarem rolniczym dwa razy w tygodniu. 12 km od centrum Alanyi, 20 km od lokalnego lotniska Gazipasa. Przystanki autobusowe znajdują się również w odległości spaceru, można łatwo dostać się do centrum Alanyi. Ten elitarny kompleks mieszkaniowy zbudowany jako hotel pięciogwiazdkowy ma 11 pięter. Dla Twojej wygody, całoroczne baseny zewnętrzne i kryte, basen dla dzieci, sauna, łaźnia turecka, tenis stołowy, dobrze wyposażone centrum fitness, zjeżdżalnia wodna dla dzieci, a czasem ty, kawiarnia z witaminami, park dla dzieci i wiele więcej. Jasne mieszkanie położone na 7. piętrze ze wschodu na południe, powierzchnia apartamentu wynosi 67 m2. Po wejściu do mieszkania salon prowadzi do salonu z amerykańską kuchnią z urządzeniami ze stali nierdzewnej. Białe szafki kuchenne z blatem z czarnego marmuru. Salon ma dostęp do tarasu z dużymi przesuwanymi drzwiami. Z tarasu roztacza się piękny widok na zieleń z lśniącym słońcem. Mieszkanie jest sprzedawane z urządzeniami kuchennymi, meblami kuchennymi, meblami w łazience, podwójnymi szybami. Po co kupować mieszkanie w Elite life 3? Infrastruktura 5-gwiazdkowy hotel; Dobre zarządzanie w kompleksie Blisko morza i infrastruktury miasta;Idealny do wynajmu długoterminowego. Kompleksowa infrastruktura: otwarty basen woda zjeżdżalnia pływanie dla dzieci basen zimowy podgrzewany basen centrum fitness dla kąpieli ( hamam ) playgroundmini klubvitamin barcafepergolas z miejscem do grillowania generator CCTVsecurity 24/7