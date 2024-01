Kartal Istanbul Apartment Compound

Marmara Region, Turcja

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to jeden z najważniejszych projektów mieszkaniowych i inwestycyjnych po europejskiej stronie Stambułu. Znajduje się na strategicznej drodze Basin Express, która łączy autostrady TEM i E5. Szybki wzrost cen nieruchomości w regionie sprawia, że projekt jest doskonałą okazją dla osób poszukujących mieszkań na sprzedaż w Istanbul Basin Express jako bezpiecznej i wygodnej inwestycji w Turcji. Ciesz się życiem w apartamentach hotelowych z międzynarodowymi usługami i standardami, w tym inteligentnym systemem kontroli. Nadaje się do warunków obywatelstwa tureckiego. Obejmuje 223 sklepy z szerokimi fasadami i charakterystycznymi projektami architektonicznymi, co nadaje projektowi dodatkową wartość handlową i inwestycyjną.