  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bakırköy
  4. Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy

Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy

Bakirkoy, Turcja
od
$938,251
;
41
Zostawić wniosek
ID: 27904
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bakırköy

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2019
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy

Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne linie komunikacyjne. Projekt w Bakırköy, Ataköy zapewnia łatwy dostęp do autostrady TEM z autostradą E5 i autostradą havza.

Stylowe mieszkania znajdują się w pobliżu wielu udogodnień, w tym szkół, banków, szpitali, kawiarni, restauracji i sklepów. W odległości krótkiego spaceru od kompleksu znajduje się także wiele centrów handlowych.

Mieszkania na sprzedaż w İstanbul Bakırköy znajdują się 10 minut od placu Sultanahmet, 20 minut od Taksim, 1 km od przystani Ataköy, 2 km od międzynarodowego lotniska Atatürk, 17 km od Mostu Męczenników 15 Lipca i 25 km od mostu Fatih Sultan Mehmet.

Dobrze zlokalizowane mieszkania znajdują się w kompleksie składającym się z 4 faz, na łącznej powierzchni 127.600 m². Inwestycja obejmuje 53 900 m²2 powierzchni budowlanej, 6185 m² sztucznego stawu i 33 000 m² terenów zielonych. Projekt obejmuje także 1200 m prywatnej linii brzegowej.

Prestiżowy projekt realizowany jest w koncepcji hotelu i luksusowej rezydencji z materiałów najwyższej klasy. Mieszkania w projekcie charakteryzują się stylowym designem.

Apartamenty z widokiem na morze w Bakırköy znajdują się na terenie kompleksu z rozległym ogrodem, ścieżkami spacerowymi, krytym parkingiem, krytym basenem, sauną i łaźnią turecką.


IST-00115

Lokalizacja na mapie

Bakirkoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$215,984
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alanya, Turcja
od
$151,666
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$343,219
Dzielnica mieszkaniowa Two-Bedroom Apartment in Kemer close to beach and center
Kemer, Turcja
od
$137,737
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turcja
od
$785,922
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$938,251
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alanya, Turcja
od
$180,446
Zalecamy zwrócenie uwagi na nową ofertę - w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami w słynnej dzielnicy Kleopatra Basen Parking dla dzieci Sauna Fitness Generator Plac zabaw Telewizja satelitarna Bilard Winda
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$676,490
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto, miejsca parkingowe i magazyny.Rezydencja oferuje luksusowy hotel, ogród, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, korty tenisowe i koszykówki.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turcja
od
$699,147
Oferujemy nowoczesną i wysokiej jakości willę z basenem, ogrodem, parkingiem, balkonem i tarasem.Zakończenie - maj 2023 r.Cechy mieszkania Dom obejmuje 4 sypialnie, salon, otwartą kuchnię, 4 łazienki, garderobę, saunę i łaźnię turecką, piwnicę.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweLa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje