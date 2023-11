New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey

Uemraniye, Turcja

od €793,000

Kompleks mieszkaniowy otoczony zielenią, w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego ( siódmego co do wielkości na świecie ) i stacji metra. Kompleks z funkcjonalnymi i wygodnymi detalami: duże balkony, pomieszczenia do przechowywania, miejsca do pracy i wypoczynku, restauracja, sale lekcyjne, miejsce do zajęć jogi, sauna, łaźnia parowa, miejsca do sadzenia roślin, i miejsce na imprezy w parku Yıldız. Kompleks posiada apartamenty z 2-5 sypialniami w niskich budynkach. Apartamenty dysponują terenami zewnętrznymi, takimi jak szerokie balkony ( 3 metry ), ogrody i tarasy. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w spokojnej okolicy, w części Anatolian, w pobliżu stacji metra, nowych dróg i mostów. Międzynarodowe Centrum Finansowe: 10 metrów Stacja metra: 500 metrów TEM Otoyolu Road: 4 km Droga E-5 Karayolu: 7 kilometrów Meczet Çamlıca: 8 km 15 lipca Most Męczenników: 11 km Most Fatih Sultan Mehmet: 15 km.