Kompleks mieszkalny Tema Istanbul

Witamy w świecie mieszkalnictwa przyszłości, w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym - mieście wewnątrz miasta!

Tutaj masz wszystkie możliwości wygodnego i szczęśliwego życia. Ciesz się wspaniałą infrastrukturą wokół projektu, w tym własne centrum handlowe zaprojektowane, aby spełnić wszystkie swoje potrzeby.

Największym przywilejem naszego projektu jest ponad 65% terytorium zajmowanego przez strefy krajobrazowe. Ta fuzja natury i miasta tworzy wyjątkową, harmonijną atmosferę. Spacer wzdłuż wewnętrznej linii infrastruktury, ciesząc się spacer na kilometr!

Centrum naszego projektu przypomina wioskę olimpijską z 5 kortami tenisowymi, boiskiem do piłki nożnej, boiskiem do koszykówki i trzema odkrytymi basenami. A zimą nie zostaniecie bez pływania, ponieważ mamy kryty basen! Wyposażenie socjalne obejmuje 5 placów zabaw dla dzieci, siłownię, saunę i łaźnię turecką. Jest to miejsce, w którym priorytetem jest zdrowie i dobrobyt każdego rezydenta.

Trzy stacje metra na granicach projektu zapewniają bezpośrednie połączenia z lotniska i centrum miasta, dzielnicy Shishli i Marmaray. Przeprowadzka po mieście nigdy nie była tak łatwa i wygodna.

Projektowi towarzyszy budowa prywatnych uczelni, szkół międzynarodowych, ośrodków medycznych, szkół publicznych, ośrodków kulturalnych, bibliotek i dwóch meczetów.

Projekt obejmuje również szpitale publiczne i prywatne. A zaledwie kilka kroków od LCD przyszłości będzie jednym z największych miejsc rozrywki w Stambule, przypominającym Disney Land.

Projekt posiada 137 bloków, ponad 2200 apartamentów z różnymi układami od 1 + 1 do 4 + 1. Tapu jest gotowy i nadaje się do obywatelstwa. Zaledwie 30 minut od lotniska w Stambule i z bezpośrednim dostępem do autostrady TEM.

Wkrótce otworzą 3 stacje metra.

Jest to nasza wizja życia w harmonii z naturą i miastem, ze społeczeństwem i naszą osobowością. Ten projekt to nie tylko miejsce do życia, to twój osobisty kącik, gdzie życie kwitnie. Dołącz do nas i uczynić ten projekt nowym domem!