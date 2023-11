Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey

Avsallar, Turcja

od €108,500

47–111 m² 3

Poddaj się: 2023

Avsallar Garden to nowy luksusowy luksusowy kompleks mieszkaniowy. Kompleks znajduje się na powierzchni 1468 metrów kwadratowych. m. i składa się z jednego 7-piętrowego bloku, który obejmuje 21 mieszkań o nowoczesnym designie. Projekt znajduje się pod adresem: Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, Turcja, zaledwie 1 km od centrum! Avsallar to przyjazny dla środowiska obszar ze słynną na całym świecie plażą Injekum. To miejsce słynie z naturalnego piękna, dużej zieleni i bogatego wyboru rozrywki: restauracji, barów, dyskotek, bazaru w centrum miasta, sklepów i sklepów z pamiątkami, które znajdują się wszędzie. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z dekoracją, wyposażone w zestaw łazienkowy i kuchenny. Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do życia i rekreacji. Również w pobliżu są poszukiwane edukacyjne i medyczne. Instytucje. Ogród Avsallar ma doskonałe perspektywy inwestycyjne. Apartamenty mogą być wykorzystywane na własne wakacje, a jest to również doskonała opcja na wynajem długoterminowy lub krótkoterminowy. RÓWNIEŻ LCD: - Odkryty basen - siłownia - Sauna / hamam - Parking - Tenis stołowy - Koszykówka / strony piłkarskie - siłownia - Nadzór wideo 7/24 - Plac zabaw - Pokój dziecięcy - Bezpieczeństwo 24/7 Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!