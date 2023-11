Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €365,540

Oferujemy nowe apartamenty dla obywatelstwa w Kucukcekmece, która znajduje się w europejskiej części Stambułu, na brzegu budowanego kanału. Wysokiej jakości i komfortowy kompleks mieszkalny składa się z 70 niskich budynków i oferuje tereny zielone, kryte i odkryte baseny, całodobową ochronę, kawiarnię, centrum fitness, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i tenisa, garaż, fryzjer, supermarket, sauna. To duży projekt, zbudowany przez trzech najlepszych tureckich programistów. Zakończenie planowane jest na lipiec 2023 r. Apartamenty z jedną sypialnią: od 79 do 121 m2. W kompleksie znajdują się również apartamenty z dwiema, trzema i czterema sypialniami. Obszary mają powierzchnię od 107 do 246 m2 w cenach od 519 000 do 1 600 000 $ . Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „Smart Home” Klimatyzacja Zalety Można kupić w planie raty. 10% zniżki na płatność jednorazową. Ceny ratalne: od 411 do 691 tysięcy $ Płatność jednorazowa: od 370 do 622 tysięcy $ Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się pięć minut od autostrady TEM i szpitala, siedem minut od centrum handlowego, godzinę od lotniska. Obszar znajduje się na prawym brzegu budowanego kanału, co jest alternatywą dla Bosforu. Dzielnica ma zatem duży potencjał rozwoju w nadchodzących latach. Kucukcekmece wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową. Został przygotowany na Letnie Igrzyska Olimpijskie w latach 1999-2002. Ale Bejing zyskał na organizacji Igrzysk Olimpijskich, a Olimpiada w Stambule nigdy nie odpadła. Niemniej jednak obiekty olimpijskie są aktywnie wykorzystywane do zawodów międzynarodowych, lokalnych i sportów amatorskich. Dostępność transportu i infrastruktura miejska: 5 minut jazdy od Kucukcekmece Lke - laguny morskiej Marmara W promieniu 3 km - dwa szpitale 5 minut jazdy od TED International College 3 minuty jazdy od kompleksu olimpijskiego ze stadionem Ataturk 2 minuty jazdy od autostrady E80 - osobny dostęp do kompleksu 5 minut jazdy od Kanału Stambulskiego ( w budowie )