Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu

Zeytinburnu, Turcja
od
$952,378
;
40
ID: 27876
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2021
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule

Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu.

Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambule znajdują się 2 km od przystani Bakırköy, 1,3 km od stacji metra Marmaray, 1,6 km od Olivium AVM, 2 km od Marmara Forum AVM, 5 km od placu Sułtana Ahmeta, 7 km od placu Eminönü km i 31 km od międzynarodowego lotniska w Stambule.

Kompleks, który składa się z 7 bloków, posiada 848 mieszkań, 1 budynek hotelowy i otwarty bazar. Na terenie obiektu znajduje się duży teren zielony, basen zewnętrzny i kryty, ścieżka spacerowa, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej i koszykówki, baseny ozdobne, centrum fitness, sauna, łaźnia parowa, SPA, łaźnia turecka, place zabaw dla dzieci wewnątrz i na zewnątrz, całodobowo ochrona, system kamer, zarządzanie witryną, parking wewnętrzny i zewnętrzny. Dostępna jest również stacja ładowania pojazdów elektrycznych, godzinowa usługa kierowcy, prywatny kurier, pogotowie ratunkowe, opieka nad zwierzętami i opieka weterynaryjna, strefa aktywności sportowych oraz całodobowa recepcja.

Istnieją opcje mieszkań z otwartą i zamkniętą kuchnią, balkonem, łazienką i schowkiem. Mieszkania wyposażone są także w system inteligentnego domu, sprzęt AGD w zabudowie, infrastrukturę światłowodową, drzwi stalowe, domofon, podłogi laminowane i ceramiczne, kabinę prysznicową oraz drzwi i okna balkonowe ze stolarki PCV.


IST-01536

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$952,378
