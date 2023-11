Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €428,493

Projekt to kompleks mieszkalny składający się z 3 oddzielnych budynków z mieszkaniami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: baseny wewnętrzne i zewnętrzne, centrum fitness na świeżym powietrzu, tarasy do opalania, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarnie, restauracja, boiska sportowe, strefa SPA i sala kinowa. Zalety 10% zniżki na pełną płatność. Projekt jest inwestowany i wdrażany przez państwowy fundusz ubezpieczeniowy TMSF pod kontrolą administracji miasta. Kompleks mieszkaniowy znajduje się obok nowo wybudowanego międzynarodowego centrum finansowego IIFC. Planuje się, że IIFC będzie zatrudniać ponad 50 000 pracowników. Dlatego projekt ma dobrą podaż popytu na wynajem. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się w dzielnicy Atasehir - centrum azjatyckiej części miasta, a morze jest tylko 15 minut jazdy samochodem. Ze względu na położenie w samym centrum miasta, łatwo jest dotrzeć do dowolnego miejsca środkami transportu publicznego. W pobliżu projektu znajdują się centra handlowe, szpitale, kawiarnie i restauracje. Oto odległości do niektórych miejsc: 1,2 km do Metropol - jednego z największych centrów handlowych 1,5 km do centrum finansowego w Stambule 1,5 km do autostrady E80, która biegnie od granicy z Iranem, przez centrum Stambułu do Bułgarii 2 km do szpitala Florence Nightingale 3 km do autostrady E5, która prowadzi metrobus łączący części azjatyckie i europejskie 4 km do lasu Kaiyshdagi 5,5 km do Uniwersytetu Yeditepe 6,5 km do nasypu