Mahmutlar, Turcja

od €130,000

47–54 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Zodiac-4 to luksusowy kompleks mieszkalny położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego w dzielnicy Mahmutlar, 350 metrów od plaż krajobrazowych. Mahmutlar – to obszar o rozwiniętej infrastrukturze i dostępności transportu: supermarkety, apteki, rynek, kawiarnie, bankomaty, transport końcowy – wszystko w odległości spaceru. Kompleks składa się z jednego 5-piętrowego budynku. Wszystkie apartamenty są sprzątane i wyposażone w meble w kuchni i łazienkach. Infrastruktura: Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do wygodnego życia. - siłownia; - sauna / łaźnia parowa; - basen; - Kryty basen; - część dziecięca basenu; - Otwarte i wewnętrzne place zabaw; - Generator; - winda; - Rozmowa; - 24/7 system bezpieczeństwa i nadzoru wideo. Odległości: - Morze i plaża: 350 m. - Lotnisko Gazipasha: 28 km. - lotnisko w Antalyi: 140 km. - Centrum Mahmutlar: 2,5 km. - Rynek rolników: 200 m - Alanya Center: 14 km. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!