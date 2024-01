Beyoglu Istanbul Residence

Avsallar, Turcja

Projekt inwestycyjny znajduje się w mieście Alanya w regionie Avsallar, w pobliżu najsłynniejszej plaży Injekum. Region Avsallar jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska obszarów, w którym znajduje się przytulny kompleks otoczony sosnami i wspaniałe widoki na morze. Projekt znajduje się na powierzchni 5 150 m2 i będzie się składał z jednego bloku mieszkalnego, 10 pięter o łącznej złożoności 100 mieszkań. Istnieją apartamenty 1 + 1 od 49 – 57 m2 i 2 + 1 mieszkanie 78m2. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości czystą dekoracją, instalacją wodną, zestawem kuchennym. Infrastruktura kompleksu obejmie otwarty i kryty basen, park wodny, centrum spa, łaźnię turecką, saunę, łaźnię parową, pokój relaksacyjny, centrum fitness, kino, kawiarnię - bar, kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, pokój gier, ochrona 7/24, kamery bezpieczeństwa, parking, generator i bezpłatny dostęp do Internetu. Kompleks mieszkaniowy – to dobre perspektywy inwestycji w regionie Avsallar. Apartamenty mogą być wykorzystywane na własne wakacje, a jest to również doskonała opcja na wynajem długoterminowy lub krótkoterminowy. Terytorium zostanie ozdobione dekoracyjnymi zielenią i zadbanym ogrodem. Projekt zostanie ukończony w kwietniu 2023 r.