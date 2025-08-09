Kompleks mieszkalny New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

  1. Realting.com
New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

Fatih, Turcja
od
$873,203
;
17
ID: 27363
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2473181
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Fatih
  • Miasto
    Stambuł

O kompleksie

Znajdziesz rytm szukasz z szerokiej gamy opcji apartamentów z 1- 6 sypialniami, a także dwupoziomowe apartamenty.

Ułatwienia:

  • kryty basen
  • centrum fitness
  • sauna i sauna parowa
  • relaksacyjne i społeczne obszary
  • kawiarnia
  • studio pilates
  • Basen dla dzieci
  • magazyny dla każdego mieszkania

Zakończenie - 2028.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura
  • Uniwersytet - 6 minut
  • Bebek - 8 minut
  • Levent - 8 minut
  • Szpital - 12 minut
  • Lotnisko w Stambule - 40 minut

Lokalizacja na mapie

Fatih, Turcja

