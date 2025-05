Kompleks mieszkalny

Kompleks znajduje się w obszarze Beylikduzu po europejskiej stronie miasta, piękny, rodzinny, przytulny, dynamicznie rozwijający się obszar, obszar z wysokiej jakości nowych kompleksów mieszkalnych.

Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 38 000 m2, z czego 70% to tereny krajobrazowe i zielone, kompleks składa się z 5 bloków - łącznie 250 apartamentów z różnymi układami od 2 + 1 do 5 + 2, powierzchnia.

Wszystkie apartamenty są dostarczane z pełnym wykończeniem, które zostaną przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wysokiego poziomu, meble kuchenne i w pełni wyposażone łazienki.

Cechy apartamentów:

System inteligentnego domu

Podłogi ogrzewane ciepłem

Balkon we wszystkich apartamentach

Infrastruktura:

Sprzedaż

Camelias i fontanny

Sąd koszykówki i siatkówki

Kort tenisowy

Krajobraz

Nowoczesna siłownia

Kryte baseny

Hamam turecki

Sauna

Pokoje masażu

Sale konferencyjne i kino

Plac zabaw dla dzieci

Bezpieczeństwo 24 / 7

Parking kryty i na zewnątrz

Doskonała lokalizacja:

5 minut do autostrady E5

10 minut do autostrady TEM

5 minut do metrobusa

2 minuty do przystani

30 minut do lotniska

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.