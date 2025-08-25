  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kompleks mieszkalny Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kartal, Turcja
od
$400,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27545
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1087
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks mieszkalny buduje się na powierzchni 40 000 m2 i powierzchni krajobrazu 29 000 m2. Lokalizacja: Kartal district, Esentepe microdistrict. Projekt odpowiedni do inwestowania i uzyskania obywatelstwa tureckiego.

Kompleks składa się z 12 bloków z 14 piętrami w każdym bloku, w sumie 865 apartamentów, projekt prezentuje układy od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchnia apartamentów zaczyna się od 78 m2 do 213 m2.

Wszystkie apartamenty są dostarczane z pełnym wykończeniem, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Cena obejmuje - urządzenia gospodarstwa domowego, klimatyzatory, inteligentny system domu.

Data zakończenia:

  • Etap pierwszy: gotowy do ruchu
  • Drugi etap: gotowy do ruchu
  • Etap trzeci: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

  • Kryty basen
  • Place zabaw dla dzieci
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Centrum fitness
  • Pole piłkarskie
  • Sąd koszykówki
  • Kort tenisowy
  • Ścieżki piesze
  • Parking garażowy
  • Kamery ochrony i CCTV pracujące 7 / 24

Doskonała lokalizacja:

  • Stacja metra Soganli - 1 minut spacerem
  • Autostrada E5 - 1 min pieszo
  • Ido - Prom, który prowadzi do wszystkich Marinas i portów Stambułu - 8 minut spacerem
  • Marina - 8 minut
  • Prywatny szpital - 5 minut
  • Uniwersytet Stanowy - 7 min

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Kartal, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

