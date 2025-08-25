Kompleks mieszkalny Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kompleks mieszkalny buduje się na powierzchni 40 000 m2 i powierzchni krajobrazu 29 000 m2. Lokalizacja: Kartal district, Esentepe microdistrict. Projekt odpowiedni do inwestowania i uzyskania obywatelstwa tureckiego.

Kompleks składa się z 12 bloków z 14 piętrami w każdym bloku, w sumie 865 apartamentów, projekt prezentuje układy od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchnia apartamentów zaczyna się od 78 m2 do 213 m2.

Wszystkie apartamenty są dostarczane z pełnym wykończeniem, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Cena obejmuje - urządzenia gospodarstwa domowego, klimatyzatory, inteligentny system domu.

Data zakończenia:

Etap pierwszy: gotowy do ruchu

Drugi etap: gotowy do ruchu

Etap trzeci: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

Kryty basen

Place zabaw dla dzieci

Sauna i łaźnia turecka

Centrum fitness

Pole piłkarskie

Sąd koszykówki

Kort tenisowy

Ścieżki piesze

Parking garażowy

Kamery ochrony i CCTV pracujące 7 / 24

Doskonała lokalizacja:

Stacja metra Soganli - 1 minut spacerem

Autostrada E5 - 1 min pieszo

Ido - Prom, który prowadzi do wszystkich Marinas i portów Stambułu - 8 minut spacerem

Marina - 8 minut

Prywatny szpital - 5 minut

Uniwersytet Stanowy - 7 min

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.