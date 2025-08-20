Kompleks mieszkalny Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.

  1. Realting.com
Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.

Doga Sokak, Turcja
od
$440,000
BTC
5.2337124
ETH
274.3212435
USDT
435 021.1825655
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27458
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1171
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Metro
    Çarşı (~ 400 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

To unikatowy i jedyny projekt o takiej koncepcji, oferujący nowy styl życia, jednocześnie komfortowy i bliski naturze, zlokalizowany w popularnej dzielnicy Ümraniye, tuż obok centrum finansowego Stambułu.

Projekt zlokalizowany jest na powierzchni 23 000 m², z czego 70% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 5 bloków mieszkalnych, w sumie 544 mieszkań o zróżnicowanym układzie, od 2+1 do 5+1, o powierzchni od 96 m² do 267 m².

Kompleks będzie posiadał 4-kondygnacyjny parking oraz 2 piętra przeznaczone na sklepy, kawiarnie, restauracje itp.

Wszystkie apartamenty będą w pełni wykończone, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z meblami kuchennymi oraz w pełni wyposażoną łazienką.

Kompleks znajduje się 200 metrów od linii metra M12, 500 metrów od centrum finansowego, a w pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska – sklepy, kawiarnie, banki, placówki edukacyjne i medyczne.

Zakończenie budowy: IV kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Siłownia
  • Sauna
  • Sala eventowa
  • Sklepy
  • Kawiarnie i restauracje
  • Boiska sportowe
  • Aranżacja zieleni
  • Ochrona 27/7
  • I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Doga Sokak, Turcja

