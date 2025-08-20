Kompleks mieszkalny Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.

To unikatowy i jedyny projekt o takiej koncepcji, oferujący nowy styl życia, jednocześnie komfortowy i bliski naturze, zlokalizowany w popularnej dzielnicy Ümraniye, tuż obok centrum finansowego Stambułu.

Projekt zlokalizowany jest na powierzchni 23 000 m², z czego 70% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 5 bloków mieszkalnych, w sumie 544 mieszkań o zróżnicowanym układzie, od 2+1 do 5+1, o powierzchni od 96 m² do 267 m².

Kompleks będzie posiadał 4-kondygnacyjny parking oraz 2 piętra przeznaczone na sklepy, kawiarnie, restauracje itp.

Wszystkie apartamenty będą w pełni wykończone, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z meblami kuchennymi oraz w pełni wyposażoną łazienką.

Kompleks znajduje się 200 metrów od linii metra M12, 500 metrów od centrum finansowego, a w pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska – sklepy, kawiarnie, banki, placówki edukacyjne i medyczne.

Zakończenie budowy: IV kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Basen

Siłownia

Sauna

Sala eventowa

Sklepy

Kawiarnie i restauracje

Boiska sportowe

Aranżacja zieleni

Ochrona 27/7

I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.