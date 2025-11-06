Kompleks mieszkalny Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w nieruchomości!

Avrupa Residence Oryapark od wiodącego dewelopera Istanbul Artaşnşaat Group to nowoczesny format życia, inwestycji i biznesu w jednym kompleksie.

Uruchom!

Już przyjmujemy rezerwacje!

Kup apartamenty w najniższych cenach - przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży!

Apartamenty 1 + 1 od 340.000 USD

Apartamenty 2 + 1 od 456.000 USD

Pakiet apartamentów 1 + 1 + 1 - 66.000 USD

Projekt znajduje się w dzielnicy Umranie, kilka minut od Istanbul Financial Center, jak również centrów handlowych, szkół międzynarodowych, szpitali i centrów biznesowych, co Avrupa Residence Oryapark idealny wybór zarówno dla rodzin i specjalistów.

W pobliżu autostrady Schiele zapewnia szybki dostęp do kluczowych obszarów biznesowych i mieszkalnych, takich jak Atashehir, Kadyköy i Usküdar, i M5 Usküdar- Umranie- Cheköy linii metra znajduje się w ciągu kilku minut, dając mieszkańcom łatwy dostęp do dowolnego miejsca w mieście.

Projekt znajduje się na powierzchni 8.980 m2, kompleks składa się z 2 bloków, 21 i 31 pięter wysokości, w sumie 317 mieszkań o układzie 1 + 1 i 2 + 1.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z pełnym wykończeniem, które będzie wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości materiałów premium.

Koniec budowy: 4 kwartał 2026 goli.



Infrastruktura:

Obszary spacerowe

Obszary odpoczynku

basen

Centrum fitness

Plac zabaw dla dzieci

Sklepy i kawiarnie

Parking zakryty

Bezpieczeństwo 24 / 7

