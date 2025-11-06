  1. Realting.com
  Turcja
  Ümraniye
  Kompleks mieszkalny Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Kompleks mieszkalny Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Umraniye, Turcja
od
$340,000
BTC
4.0442323
ETH
211.9755064
USDT
336 152.7319825
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
ID: 33089
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w nieruchomości!

Avrupa Residence Oryapark od wiodącego dewelopera Istanbul Artaşnşaat Group to nowoczesny format życia, inwestycji i biznesu w jednym kompleksie.

Uruchom!
Już przyjmujemy rezerwacje!
Kup apartamenty w najniższych cenach - przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży!

  • Apartamenty 1 + 1 od 340.000 USD
  • Apartamenty 2 + 1 od 456.000 USD
  • Pakiet apartamentów 1 + 1 + 1 - 66.000 USD

Projekt znajduje się w dzielnicy Umranie, kilka minut od Istanbul Financial Center, jak również centrów handlowych, szkół międzynarodowych, szpitali i centrów biznesowych, co Avrupa Residence Oryapark idealny wybór zarówno dla rodzin i specjalistów.

W pobliżu autostrady Schiele zapewnia szybki dostęp do kluczowych obszarów biznesowych i mieszkalnych, takich jak Atashehir, Kadyköy i Usküdar, i M5 Usküdar- Umranie- Cheköy linii metra znajduje się w ciągu kilku minut, dając mieszkańcom łatwy dostęp do dowolnego miejsca w mieście.

Projekt znajduje się na powierzchni 8.980 m2, kompleks składa się z 2 bloków, 21 i 31 pięter wysokości, w sumie 317 mieszkań o układzie 1 + 1 i 2 + 1.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z pełnym wykończeniem, które będzie wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości materiałów premium.

Koniec budowy: 4 kwartał 2026 goli.


Infrastruktura:

  • Obszary spacerowe
  • Obszary odpoczynku
  • basen
  • Centrum fitness
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sklepy i kawiarnie
  • Parking zakryty
  • Bezpieczeństwo 24 / 7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Umraniye, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kompleks mieszkalny Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.
Umraniye, Turcja
od
$340,000
