Kompleks mieszkalny Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!

Dla inwestorów:

Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie.

Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część.

Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarantowany.

W pełni umeblowane apartamenty!

Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 za 450 000 USD są na sprzedaż w celu uzyskania obywatelstwa tureckiego.

Zarządzane przez: Ascott Hotels & Serviced Apartments

Kompleks znajduje się niemal na skrzyżowaniu trzech dzielnic: Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, dzielnicy biznesowej Basın Ekspres, 5 minut jazdy od linii Metrobus głównej autostrady E5 i TEM.

Kompleks składa się z 2 połączonych ze sobą bloków, zlokalizowanych na powierzchni 29 962 m², 17 kondygnacji naziemnych wraz z parkingiem podziemnym, łącznie 167 apartamentów o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1 i powierzchni od 81 i 1 do 234 m², a także 7 lokali usługowych.

Centralna lokalizacja stanowi doskonały czynnik dla inwestorów, biorąc pod uwagę wysoki czynsz i popularność tego segmentu.

Okolica charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą miejską, obecnością publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych.

Zakończenie budowy: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

Sauna i łaźnia turecka

Kryty basen

Sala fitness

Place zabaw

Spacer z zielonym ogrodem

Kryty parking

Komfortowo zagospodarowany teren

Monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.