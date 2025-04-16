  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Donja Lastva
  4. Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA

Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA

Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
6
ID: 32829
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 538795
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasto
    Donja Lastva

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Donja Lastva, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje