  2. Czarnogóra
  3. Kotor
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kotor, Czarnogóra

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Budva Municipality
37
Szukaj nowych budynków
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Czarnogóra
od
$204,870
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 83 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
402,526
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
